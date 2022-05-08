بوابة تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون وطلب مساعدات مالية لمواطني السعودية

تكون مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات المهمة جدا والتي عن طريقها يتم مساعدة كثير من السعوديين على معاناة الحياة وتقديم المساعدة المالية لهم إلى جانب أنه يقوم بسداد الديون والقروض اللازمة عن أصحابها الغير قادرين بدلا من تعرضهم إلى المسائلة القانونية وتقدم المؤسسة أيضا المساعدة الطبية فتتكلف بالمصاريف الخاصة بالطبيب والدواء في حالة عدم القدرة على العلاج وتعمل المؤسسة أيضا على منح الأبناء السعوديين حق التعليم اللازم لهم وسوف نوضخ كيف يمكن تقديم طلب للمساعدة على سداد الديون والقروض.

طريقة التواصل مع الأمير لتسديد الديون

يعاني الكثير من الأشخاص السعوديين من الفقر وعدم القدرة على سداد ديونهم أو القروض الخاصة بهم مما جعل الكثير منهم يتجه إلى تقديم طلب إلى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد تلك الديون وسوف نوضح كيفية الوصول إلى تلك المؤسسة إلكترونيا من خلال النقاط التالية..

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة.

العمل على ملى البيانات الخاصة به حيث يقوم بكتابة الاسم والبريد الإلكتروني الخاصة به وكتابة رقم الجوال ورقم الهوية.

العمل على ملى البيانات الخاصة به حيث يقوم بكتابة الاسم والبريد الإلكتروني الخاصة به وكتابة رقم الجوال ورقم الهوية. يضغط على تسجيل الدخول بعد أن يتأكد من صحة بياناته.

يوضح داخل الطلب سبب الطلب واختيار لسداد الديون.

طريقة التواصل مع المؤسسة عن طريق إرسال رسالة كتابية

على السعوديين الذين يرغبون في الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الملك عبد العزيز بن فهد يمكن إرسال رسالة ورقية وسوف نوضح كيف يمكن كتابتها من خلال النقاط التالية..