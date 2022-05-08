نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 وفقا لاخر التحديثات يوم الثلاثاء 10/5/2022 بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين والوقود فى السعودية لشهر مايو 2022 أسعار بنزين 91 و 95 المعلن من شركة ارامكو الوطنية ، ينتظر العديد من المواطنين أسعار البنزين والوقود حيث يتم الاعلان من جانب شركة ارامكو الوطنية فى المملكة العربية السعودية عن اسعار البنزين والوقود بشكل دورى ومحدث فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تغيير الاسعار او تعديلها بشكل دورى شهريا ولذلك تأتى اسعار البنزين والوقود فى المواضيع الهامة التى يبحث عنها العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية واليكم الان اسعار البنزين والوقود فى المملكة العربية السعودية لشهر مايو عبر موقعكم ثقفنى نيوز .

أسعار البنزين والوقود فى السعودية

تأتى أسعار البنزين والوقود كما ذكرنا لكم فى اليوم العاشر من كل شهر ويتم تطبيقها على كل محطات الوقود وكذلك فى المصانع فى داخل المملكة العربية السعودية ويتم السير عليها طوال الشهر على ان تأتى الاسعار الموجودة حاليا فى الاسواق فى المملكة العربية السعودية قبل التعديل على النحو التالى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

نبذة عن شركة ارامكو الوطنية

تعد شركة أرامكو الوطنية هى واحدة من أحد الشركات السعودية الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات داخل المملكة العربية السعودية ، وهذا ما يهتم به العديد بل كل المواطنين فى داخل المملكة العربية السعودية .

وشركة ارامكو الوطنية هى واحدة من اكبر واشهر الشركات على مستوى العالم حيث انها تصدر البنزين والبترول وتتاجر فيه مع كل دول العالم .

وتحاول شركة ارامكو فى تقديم افضل الخدمات لكل المواطنين فى المملكة العربية السعودية من خلال تقديم منتج يليق بالمواطن والمصانع وكذلك محطات الوقود فى داخل المملكة العربية السعودية وتحاول الشركة جاهدة فى تخفيض الاسعار او تثبيتها على اقل تقدير فى كل شهر من اجل تخفيف الاعباء عن المواطنين ويأتى تغيير اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية نظرا لتغيير اسعار البنزين والبترول فى جميع انحاء العالم .