نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدأ” التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز رابط تقديم الوظائف erec.keu.edu.sa هنا الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك عبد العزيز أصبحت من أشهر كلمات البحث اليوم، بالتزامن مع بدأ التقديم على الوظائف الشاغرة بها، والتي أعلنت إدارة الجامعة عن حاجتها لعدد 202 وظيفة أكادمية، كانت مشغولة بموظفين غير سعوديون، تعمل الجامعة على استبدالهم بمواطنين سعوديون، في ظل اتجاه الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب المتميز والباحث عن فرصة عمل، ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم ألية التقديم للوظائف، وأهم المستندات المطلوبة للتقديم والمواعيد الخاصة بالتسجيل في الوظائف.

الوظائف المعلن عنها سوف يتم شغلها عن طريق نظام المسابقات الوطنية، ومع الدقائق الأولى لفتح الموقع بدأ المواطنون الراغبون في التسجيل، بالدخول على الموقع بكثافة للتسجيل وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية على الوظائف.

رابط التسجيل في وظائف جامعة الملك عبد العزيز

الدخول على الموقع الإلكتروني للمسابقات الوطنية erec.keu.edu.sa. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن من أجل الدخول على قسم الوظائف المتاحة. تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي وخبراتك العملية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ويجب تحري الدقة في التسجيل. أخيراً مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من دقتها ثم الضغط على حفظ وإرسال الطلب لتتم العملية.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز الجديدة

حددت الجامعة المستندات المطلوبة وطالبت الراغبين في التسجيل، برفع المستندات بصيغة “bdf” وفيما يلي المستندات الواجب رفعها على موقع التسجيل.

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية المفعول.

صورة معتمدة ومختومة من وزارة التعليم من المؤهل العلمي.

السيرة الذاتية للمتقدم مع الخبرات المكتسبة وشهادة التأمينات الاجتماعية.

صورة رسمية من شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية وتكون سارية المفعول.

موعد التقديم على الوظائف

كما جاء في الإعلان فأن التسجيل الإلكتروني سوف يبدأ من اليوم الأحد الموافق 2022/05/08 ويستمر لمدة 10 أيام ينتهي يوم 2022/05/18 الجاري.

جامعة الملك عبد العزيز

#جامعة_الملك_عبدالعزيز تتصدر الجامعات العربية ب #تصنيف_QS وتحقق المرتبة ال ٥١ عالمياً في مجالات الهندسة والتقنية[email protected]_media https://t.co/1OPjKePSss — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) #جامعة_الملك_عبدالعزيز تتصدر الجامعات العربية ب #تصنيف_QS وتحقق المرتبة ال ٥١ عالمياً في مجالات الهندسة والتقنية.@kau_media https://t.co/1OPjKePSss — جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) April 12, 2022

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات المصنفة عالمياً فهي تتصدر تصنيف الجامعات العربية في تصنيف QS كما جاءت الجامعة في المرتبة رقم 51 على مستوى جامعات العالم في مجالات الهندسة والتقنية وهذا ترتيب متميز للجامعة وتعمل على تحسين ترتيبها من خلال إدخال تخصصات دقيقة واستخدام أحدث طرق التعليم والتدريس في العالم.