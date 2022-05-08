نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 عدد 202 وظيفة أكاديمية للجنسين erec.kau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443، من أهم كلمات البحث الآن بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل عدد 202 وظيفة أكاديمية للجنسين بنظام التعاقد، ضمن خطة الدولة في توطين الوظائف الحكومية للسعوديين، وتوفير الوظائف للشباب من الجنسيين ممن توافر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبة، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فإننا نوفر لكم الرابط الرسمي للتسجيل على الوظائف المطلوبة، بالإضافة لعرض أهم التفاصيل الخاصة بالوظائف خلال السطور التالية.

رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

الدخول على الموقع الإلكتروني “kau.edu.sa.

أو الدخول المباشر على “erec.kau.edu.sa.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل البيانات وإرفاق المستندات.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

بدأ التسجيل والتقديم الإلكتروني على وظائف جامعة الملك عبد العزيز، من اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، الموافق 7 شوال 1443، ويستمر التقديم حتي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، الموافق 17 شوال 1443، أي لمدة 10 أيام من خلال موقع الجامعة الإلكتروني بالدخول على المسابقة الوظيفية كما أوضحنا خلال السطور السابقة.

الدرجات الوظيفية المتوافرة

أستاذ.

درجة أستاذ مساعد.

أستاذ مشارك.

تخصصات مالية وإدارية وقانونية.

وظائف تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات.

تخصصات اللغات وغيرها.

التخصصات الهندسية بأنواعها.

الوثائق والمستندات المطلوبة

الهوية الوطنية. السيرة الذاتية. المؤهل العلمي المطلوب حسب كل وظيفة. شهادة التأمينات الاجتماعية مع شهادات الخبرات المتوافرة. تقديم شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

جامعة الملك عبد العزيز

هي من أعرق الجامعات وأهمها بالمملكة العربية السعودية، وتأتي أهميتها نظراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها لخدمة العلم بمختلف التخصصات، وتحتل المركز الرابع كأكبر جامعة في الشرق الأوسط، وهي جامعة حكومية مجانية يتعلم بها المواطنين السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب، بالإضافة للطلاب المبتعثين من دول الخليج، ويتعدى عدد طلابها سنوياً عن 36 ألف طالب، تم إدراج الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوي العالم في تصنيف 2020-2021 حيث احتلت المركز رقم 143.

موقع جامعة الملك عبد العزيز الإلكتروني

فعلت جامعة الملك عبد العزيز موقعها الإلكتروني لتقديم خدماتها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لديها، ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي والاستخدام الإلكتروني الشامل، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع الإعلان عن وظائف الجامعة والتسجيل عليها خلال الفترة المحددة للتقديم.