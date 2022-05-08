” الأن ” أسعار البنزين فى السعودية لشهر مايو 2022 وفقا لأخر تعديلات شركة ارامكو على اسعار بنزين 91 و 95 ، تعد اسعار البنزين هى واحدة من الموضوعات الاكثر بحثا عبر شبكات الانترنت حيث يعتبر البنزين والبترول من اهم المصادر التى تعتمد عليها المملكة العربية السعودية بشكل دائم فى كل الاعمال فى محطات الوقود والمصانع وغيرها من المصادر التى تجلب الرزق فى المملكة العربية السعودية وتعد شركة ارامكو الوطنية هى الشركة الوطنية المسئولة عن بيع وتوزيع البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية وخارجها ويتم اعلان اسعار البنزين والبترول فى اليوم التاسع من كل شهر عبر الموقع الرسمى لشركة ارامكو الوطنية فى المملكة العربية السعودية ويتم تطبيق الاسعار فى محطات الوقود بشكل رسمى فى اليوم العاشر من كل شهر .

أسعار البنزين والبترول فى السعودية

يتم اعلان اسعار البنزين بعد بحث مستمر ودورى داخل شركة ارامكو فى المملكة العربية السعودية حول الاسعار التى تعلن بشكل شهرى داخل المملكة العربية السعودية ويتم ارسال الاسعار الى وزارة البترول داخل المملكة العربية السعودية من اجل اخذ الموافقة عليها قبل ان يتم نشرها بشكل رسمى عبر موقع شركة ارامكو الوطنية على ان تأتى الاسعار الموجودة حاليا فى الاسواق فى المملكة العربية السعودية قبل التعديل على النحو التالى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى

طريقة بيع الوقود من شركة ارامكو

تم وضع استراتيجية من جانب شركة ارامكو الوطنية داخل المملكة العربية السعودية لبيع الوقود والبترول بالتجزئة ، بحيث يتم التركيز فى المقام الأول على تعزيز هذه الاستراتيجية داخل المملكة العربية السعودية وتسهيلا لبيع البنزين والوقود للمواطنين والمستهلكين ، وذلك لغرض معين وهو ان تصبح شركة ارامكو الوطنية إحدى كبرى شركات بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم ويعتبر هذا النظام هو الذى يعتمد عليه العديد من الدول وهذا ما سوف يثبت نجاحه داخل المملكة العربية السعودية.