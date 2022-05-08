نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو 2022 إعلان موعد إيداع المستحقات والاستعلام عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو 2022 تعد ضمن اكثر برامج الدعم التي يبحث عنها دائما المستفيدين، حيث يتم صرف معاش حساب المواطن شهريا من اجل دعم الاسر الفقيرة والاكثر حاجة في المملكة العربية السعودية، هذا وقد تم إعلان موعد إيداع المستحقات من خلال البرنامج، واصبح من الممكن الاستعلام عبر ca.gov.sa المخصص من قبل وزارة الضمان الاجتماعي، هذا وسوف نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بميعاد صرف الدفعة الجديدة من معاش حساب المواطن شهر مايو الدفعة 54 من خلال العداد التنازلي، حيث لم يتبقي سوي أربعة ايام فقط علي نزول الدفعة 54 من برنامج الدعم الشهري.

حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو 2022 ca.gov.sa

هذا ونجد أن برنامج حساب المواطن الدفعة 54 شهر مايو قد أعلن نزول الدفعة يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 الموافق 09 شوال 1443، هذا ويمكنكم متابعة كم باقي علي صرف حساب المواطن دفعة مايو 2022 من خلال هذا العداد

شروط أهلية دعم حساب المواطن

هذا وقد تم اطلاق برنامج دعم حساب المواطن منذ عام 2017 من اجل خدمة المواطنين من المملكة العربية السعودية، وتم استهداف الفئات المستحقة والتي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية في ذلك الوقت، والتي تستمر حتي اليوم من اجل النهوض بالمملكة وتحقيق رؤية 2030، والتي تستهدف تطوير لكافة الجوانب الإنتاجية والاستهلاكية في جميع القطاعات بالمملكة، ونكشف لكم عن شروط أهلية حساب المواطن المطبقة من انطلاق فاعليات البرنامج

إن يكن المتقدم سعودي الجنسية.

دخل المواطن الشهري لا يتعدي مبلغ دعم حساب المواطن.

لا يقل عمر الفرد المتقدم عن 35 عام.

عدم حيازة اي عقارات او ممتلكات.

ليس هناك تسجيل في برنامج دعم اخر للمتقدم.

يحق صرف المعاش لكلا من المطلقات والارامل.

الإستعلام عن إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

من اجل توفير الوقت والمجهود علي المواطنين، يمكنكم القيام بعملية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال رابط مباشر، ونوضح لكم تلك الخطوات بشرح مفصل

زيارة رابط ca.gov.sa.

الدخول علي حسابي من أيقونة إدارة الحسابات.

اختر ايقونة الاستحقاق لمعرفة هل نزلت الدفعة الجديدة من الحساب.

يتاح لك تقديم إعتراض في حالة ظهور كلمة غير مستحق، وذلك من خلال الرابط نفسة المشار إليه.

نزول دعم حساب المواطن مايو 2022

هذا ونترقب معكم متابعينا في المملكة العربية السعودية، موعد نزول دعم حساب المواطن مايو 2022، وذلك مع اقتراب حلول يوم 10 مايو وهو الميعاد الشهري لنزول المعاش، حيث يصرف شهريا في يوم للعاشر من الشهر الميلادي، وسوف يتم إيداع المستحقات في الصراف الالي خلال الدقائق المقبلة، ليتم الصرف في الميعاد المحدد.