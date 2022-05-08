نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نظام فارس طلب بدل ترحيل لعام 1443 تعرف علي خطوات تفعيل طلب بدل ترحيل 2022 في المقال التالي
طلب بدل ترحيل لعام 1443 نظام فارس وفرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عدد كبير من خدماتها الإلكترونية المميزة للمعلمات والمعلمين، ومثل تلك الخدمات تكون من خلال موقع نظام فارس، حيث أن هذا الموقع يعتبر من أهم المواقع الإلكترونية الخاصة بالخدمة الذاتية في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب امتلاك هذا الموقع العديد من الخدمات المميزة التي يتم تقديمها للعديد من العاملين في المصالح الحكومية ووزارة التعليم السعودية وفي هذا المقال سوف نطلعكم على الخدمات التي يقوم بتقديمها للعاملين، كما سنتعرف معكم على طريقة تفعيل خدماته.
خدمات نظام فارس 1443
يعتبر موقع نظام فارس هو أحد المواقع التي تشمل العديد من الخدمات التي تعطى لصالح المعلمين والمعلمات وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية مثل طلب بدل ترحيل، من ضمن إحدى الخدمات التي يقوم نظام فارس بتقديمها هي خدمة الاستعلام عن العلاوات السنوية للعاملين عن طريقه، وأيضاً هناك خدمة حركات النقل الداخلي والخارجي والعديد من الخدمات الأخرى كما أصدرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية خدمة يسمح من خلالها لكافة العاملين بوزارة التعليم التقديم على طلب الحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بترقيات الكوادر الإدارية من بلد لأخرى، وذلك بحسب البنود التي حددت لذلك، وحتى يتم الاستفادة من جميع تلك الخدمات يجب أولاً الدخول على موقع نظام فارس والتسجيل فيه، وعندها سيتم التقديم للحصول على واحدة من الخدمات الحديثة التي قام البرنامج بإطلاقها وهي خدمة فارس طلب بدل ترحيل لعام 1443.
خطوات تفعيل طلب بدل ترحيل من نظام فارس 1443
الآن نستعرض معكم جميع خطوات التسجيل في نظام فارس الالكتروني والحصول على الخدمات المقدمة بواسطته:
- أولا يتم الدخول على رابط المنصة الخاص بنظام فارس.
- الخطوة التالية ستكون اختيار أيقونة خاصة بمستخدم جديد في المنصة .
- بعدها يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والتي تتمثل في التالي.
- إضافة الرقم الخاص بالسجل المدني، الرقم الخاص بالبيان الذي سيتم استلام الراتب عليه، البريد الإلكتروني، رقم هاتف المستخدم.
- بعدها يجب على المستخدم الضغط على أيقونة إرسال البيانات.
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