رابط الاستعلام عن نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443 عبر منصة أبشر للوظائف

الاستعلام عن نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443، حيث إن ذلك من ضمن الأشياء التي ارتفع معدل البحث عنها في الساعات الأخيرة على مخركات البحث من قبل بعض النساء في المملكة العربية السعودية، بعد إن أعلنت مديرية حرس الحدود عن إعلان نتائج القبول المبدئي للمتقدمات في الوظائف التي إعلنت عنها في الفترة الماضية.

نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443

قامت المديرية العامة للحرس الحدود في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات في الوظائف المختلفة بالقوات، وقد أوضحت المديرية بإنة تم الإعلان عن النتائج من خلال منصة أبشر للوظائف من أجل الحصول عليها بسهولة، ويجب علي المتقدمة توفير الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم والذهاب إلى المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، حيث إن في حالة عدم الذهاب في الموعد يتم رفض المتقدمة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

هناك عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم والتي يجب إن تتوافر مع المتقدمة في المقابلة الشخصية وهي:

طباعة موعد المقابلة الشخصية من منصة أبشر للوظائف.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 نسخة ضوئية منها.

إحضار نسخة من سجل الأسرة الخاص بوالد المتقدمة للوظيفة.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الدراسي.

إن كانت المتقدمة حاصلة على شهادة من خارج المملكة يجب تقديم شهادة المعادلة.

تقديم صورة من نتائج أختبار قياس والذي تم الحصول علية بعد مرحلة الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتائج قبول حرس الحدود نساء 1443

تتم عملية الاستعلام إلكترونياً من خلاال موقع منصة أبشر للوظائف على شبكة الأنترنت، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-