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عمر شويل - جدة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 ورابط نظام فارس الجديد التي قامت وزارة التعليم السعودية بتحديثه حتي يتم تسهيل الأمور والخدمات للمعلمين وجميع الموظفين في المنظومة التعليمية وأتاحه الفرصة للاستفادة من الخدمات بشكل اكبر ومن هذا المقال يتم معرفة رابط وطريقة التسجيل نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول.

كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

أولا الدخول علي موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.



الخدمة الذاتية. القيام بالتسجيل وإدخال جميع البيانات المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم التأكد من كونك انك أنسان وليس روبوت.

ثم بعدها يتم الضغط علي تسجيل الدخول.

سوف تظهر لك جميع الخدمات المتاحة التي يمكنك أن تستفاد منها.

عليك القيام باختيار الخدمة التي تحتاجه.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول 1443ه‍

وفرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية رابط جديد خاص للمعلمين والعاملين بالوزارة لتقديم كافة الخدمات التي تقوم بخدمة القطاع التعليمي إلكتروني بدلا من النظام التقليدي القديم والمسبق حيث يمكن الدخول علي هذا الرابط الخاص بنظام فارس للخدمة الذاتية والدخول رابط نظام فارس الجديد.

نظام فارس تعريف بالراتب

يتم طريقة استخراج تعريف بالراتب في نظام فارس من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى نظام فارس .

. عند التسجيل يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر علي تسجيل الدخول.

القيام بالنقر علي الخدمة الذاتية .

. بعدها يتم النقر علي الرواتب والبدلات.

ثم الضغط علي تعريف الراتب.

عليك بعدها بإدخال جميع البيانات التي تطلب منك.

النقر لتحميل برنامج التعريف.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد ١٤٤٣ه‍

يعمل نظام فارس علي تقديم الخدمات للمعلمين والإداريين بالاستعلام عن رواتبهم والبدلات وغيرها من الخدمات التي نعرضها لكم علي النحو الأتي:

القيام بالكشف عن سجل بيانات الموظف.

تقديم طلب البدلات والاجازات.

بيان الانتداب وخارج الدوام.

أمداد الإجازة أو تعديل موعدها وتوقيتها.

استخراج تعريف بالراتب.

طلب قطع الإجازة.

تقديم طلب التقاعد.

نظام فارس 1443 الخدمة الذاتية

يقوم نظام فارس بالعديد من الخدمات والنظم المختلفة التي تختص بالمعلمين والإداريين إلكترونيا بحيث تكون النظم كالتالي:

المشتريات حسب المواصفات الحكومية.

نظام العقود والمنافسات.

أعداد الميزانية وتوزيعها ومراقبتها.

نظام شئون العاملين الذي يشمل الإجازات والرواتب وغيرها.

الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس الخدمة الذاتية ١٤٤٣ه‍

يمكن الاستعلام عن الترقيات في نظام فارس علي النحو التالي:

يتم الدخول علي رابط نظام فارس والتسجيل في تلك النظام عن طريق الحساب الشخصي .

والتسجيل في تلك النظام عن طريق الحساب الشخصي . القيام بتحديد اللغة المناسبة لك.

تسجيل الدخول لنظام فارس وتحديد الخدمة الذاتية للموظف ثم الترقيات.

وتحديد الخدمة الذاتية للموظف ثم الترقيات. بعد أن يتم تحديدها نقوم بالاستعلام عن الترقيات للموظف ان وجدت.

إلى هنا وصلنا لختام شرح كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443 ورابط نظام فارس الجديد.