نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اول ابتدائي في السعودية 2022 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل اول ابتدائي في السعودية 2022، حيث إن ذلك يعد واحد من ضمن الأمور الهامة التي يقوم أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بعملية حجز مقعد للأبن في الصفوف الدراسية بالمملكة وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

نظام نور تسجيل اول ابتدائي في السعودية 2022

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل للطلاب في الصفوف الأبدائية للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444، وقد أوضحت الوزارة بإن باب التسجيل مفتوح بداية من يوم الأحد 8 مايو 2022، وحتي يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول 1444، وسيتم التسجيل من خلال موقع نظام نور الرقمي.

شروط تسجيل الأول الابتدائي 1444

هناك مجموعة محددة من الشروط التي قامت وزارة التعليم بوضعها والتي يجب مراعتها عند التسجيل في الصف الأول الأبتدائي، وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن لا يقل عمر الطالب المراد تسجيلة في الصف الدراسي عن ستة سنوات إلا تسعون يوماً بحد أقصي.

يجب إن يكون الطالب قضي على الأقل فصلين دراسيين في مرحلة رياض الأطفال.

يشترط إن يقدم ولي أمر الطالب شهادة الطالب الأئتمانية.

يجب إن يكون الطالب حاصل على شهادة معتمدة من معلمة في الروضة.

يجب إن يلتزم ولي أمر الطالب بكافة الشروط التي وضعتها وزارة التعليم في المملكة.

خطوات تسجيل اول ابتدائي في السعودية 2022

يتم تسجيل الأبناء في الصف الأول الأبتدائي في نظام نور التعليمي وذلك من خلال أتباع بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات تتلخص في النحو التالي:-