التقديم بمسابقة المعلق الذهبي للهجن بالاتحاد السعودي للهجن

مسابقة المعلق الذهبي للهجن، فقد تم الإعلان عن بداية انطلاق مسابقة المعلق الذهبي للهجن التي تتم تحت رعاية الاتحاد السعودي، فمن المقترح أن يستمر التسجيل في المسابقة حتى نهاية الأسبوع القادم، وقد أعلنت المسابقة بأنه سوف يحصل الفائز منها علي جوائز مالية كبيرة تصل إلى 420 ألف ريال سعودي، ومن خلال المسابقة يتم تقديم دعم للمحترفين وللأفراد المتميزين في الموهبة الخاصة بالتعليق الصوتي، حيث من خلال هذه المسابقة سوف يكون هناك فرصة متميزة لجميع الفائزين في للحصول على الجوائز النقدية الكبيرة، كما سيتيح لهم الفرصة في التعليق علي كافة البطولات التي تتم بالمملكة أو بالخارج محلياً ودوليا، وسوف نوضح كم شروط مسابقة المعلق الذهبي للهجن.

شروط الاشتراك في مسابقة المعلق الذهبي للهجن

يتم التقديم في المسابقة بناءً علي توافر بعض الشروط الخاصة بالتسجيل، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون المشاركة في المسابقة فردية.

تطلب المسابقة أن يكون المشارك قد قام بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بواسطة نموذج الاشتراك الإلكتروني.

يحتفظ الاتحاد السعودي بكامل حقه ووفق تقديره في طلب معلومات محددة تخص المشاركة بالمسابقة.

يجب علي كل مشارك أن يقوم بتقديم المشاركة الخاصة به من خلال عنوان البريد الإلكتروني خلال تقديم الطلب.

تعد المسابقة مفتوحة للتقديم لجميع المعلقين سواء من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

لن يتم قبول الأفراد المشاركين والذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وتزيد أعمارهم عن أربعون عاماً.

سوف يتم القبول الخاص بالمشاركات للمتسابقين من خلال التسجيل في الموقع فقط، ولن يتم قبول أي طلب بأي طريقة أخرى.

طريقة التسجيل في المسابقة

يتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال موقع المسابقة الإلكتروني بعد إتمام التسجيل بالخطوات التالية: