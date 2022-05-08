“jobs” نتائج قبول حرس الحدود للنساء المديرية العامة لحرس الحدود تحدد المستندات المطلوبة للمراجعة

نتائج قبول حرس الحدود للنساء، أصبحت من أشهر كلمات البحث اليوم، بعد أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن نتائج القبول المبدئي على وظيفة جندي للعنصر النسائي، ودعت المترشحين بصورة أولية الدخول على موقع أبشر توظيف برقم الهوية ورقم الطلب المقدم، والاستعلام الإلكتروني عن النتائج، وحددت المديرية المستندات والشهادات المطلوبة عند الحضور من أجل مطابقتها ومراجعتها حتى يتم أستكمال إجراءات القبول النهائي على الوظيفة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم الأوراق المطلوبة، وألية الإستعلام الإلكتروني عن الوظائف العسكرية في حرس الحدود.

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية عبر الرابط https://t.co/ldUd7BdFA1 pic.twitter.com/1uSwi5GKqo — حرس الحدود السعودي (@BG994) تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية عبر الرابط https://t.co/ldUd7BdFA1 pic.twitter.com/1uSwi5GKqo — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 8, 2022

نتائج قبول حرس الحدود للنساء 1443

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن المتطلبات الواجب إحضارها مع النساء المقبولين مبدئياً على الوظائف، وشددت المديرية الالتزام التام بكافة وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند الحضور، من ارتداء الكمامات والحرس على ترك مسافات أمنة وشددت على الحضور للعنصر النسائي فقط دون مرافق أو أي من العائلة أو الأهل.

رابط الاستعلام عن نتائج وظائف الحدود للنساء

الدخول على موقع أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

النقر على أستعلام عن نتائج حرس الحدود نساء.

تعليمات المديرية العامة لحرس الحدود للنساء المقبولات

يجب اتخاذ كافة وسائل الوقاية والحماية ضد فيروس كورونا. لن يسمح بدخول أي مرافق مع المقبولات من النساء. الالتزام التام بالزي المناسب للمكان الحضور في الموعد المحدد. التحصين ضد كورونا شرط الدخول.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند الحضور

حددت المديرية العامة لحرس الحدود المستندات التي يجب أن تكون مع المقبولات لعملية أستكمال نتائج قبول حرس الحدود للنساء وهي كما يلي.