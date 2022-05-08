تداول السعودية : موعد اكتتاب أمواج الدولية

قامت تداول السعودية بالإعلان عن موعد اكتتاب أمواج الدولية والتي تم طرح أسهمها بالسوق الموازية نمو للتداول في المملكة.بعد حصول الشركة يوم 21-3-2022 الماضي على موافقة هيئة سوق المال السعودية على أن يتم طرح أسهمها للاكتتاب والتداول بسوق نمو الموازي للعام المالي 2022. وسوف يكون بداية الاكتتاب في الربع الثاني لهذا العام في تداول.

موعد اكتتاب أمواج الدولية

أعلنت هيئة سوق المال السعودي تداول عن تفاصيل اكتتاب شركة أمواج الدولية. وأهم التفاصيل التي أعلنت عنها شركة الإنماء للاستثمار مدير الاكتتاب لها أن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح الـ 31 من شهر مايو 2022 الجاري، ورد الفائض إن وجد سيكون يوم السابع من يونيو عام 2022.

تفاصيل اكتتاب أمواج الدولية

أعلنت شركة أمواج الدولية عن طرح أسهمها في سوق تداول، وبينت تداول وشركة معرفة المالية بصفتها المستشار المالي للاكتتاب عن العديد من تفاصيل الاكتتاب لشركة أمواج على النحو الآتي:

ستكون نسبة الطرح 10% من إجمالي أسهم الشركة التي تبلغ 6 ملايين سهم بقيمة 60 مليون ريال.

عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب هي 600 سهم.

الحد الأدنى للفرد 10 أسهم والحد الأعلى هم 299990 سهمًا.

المؤهلين للاكتتاب فئات المستثمرين المؤهلين.

تبدأ فترة الطرح اعتبارا من يوم الأحد 22 مايو 2022 إلى يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

المستشار المالي معرفة المالية.

مدير الاكتتاب الإنماء للاستثمار.

كيفية الاكتتاب في أمواج

تحديد سعر الطرح من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة.

الحصول على نموذج الاكتتاب في فترة الطرح للأسهم من خلال الجهات المستلمة للاكتتاب.

الاكتتاب عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أو من خلال الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي المستلمة للاكتتاب.

لابد أن يكون لك حساب لدى الجهات المستلمة للاكتتاب ويجب عدم تغير أية معلومات خاصة بك في فترة الطرح.

شركة أمواج الدولية

النشاط الرئيس للشركة هو تركيب أنظمة التبريد وتكييفات الهواء، وتمديد أنابيب تكييفات الهواء وصيانتها وإصلاحها، والبيع بالجملة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والأواني المنزلية والأدوات الصحية، وإصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق، هي شركة يبلغ رأس مالها 60 مليون ريال مقسمة لـ 6 ملايين سهم وتمتلك زهران القابضة 95 % من أسهم الشركة (قبل الطرح).