نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 Now من أرامكو السعودية اخر تحديث تسعيرة 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، والتي تهم العديد من سكان المملكة العربية السعودية، خاصة مالكي السيارات الخاصة، وذلك لمحاولة معرفة اخر تحديث تسعيرة بنزين 91 و 95، وهم ضمن التصنيفات النفطية التي تتصدر قائمة الأكثر استهلاكا، حيث إن المركبات تعتمد كليا علي تلك الفئات، هذا وسوف نعلن عبر موقعنا ثقفني تلك التسعيرة الجديدة للبنزين فور إعلانها من قبل شركة أرامكو السعودية، حتي تكن علي علم بمعدل الزيادة او التراجع في أسعار البنزين الجديدة في السعودية، علما بأن سعر البنزين شهد حالة من الإستقرار طوال الاشهر الماضية ولم تتغير الاسعار منذ حوالي 6 أشهر تقريبا.

سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

تابع معنا سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، والتي قد تشهد إرتفاع حسب التوقعات التي يصدرها المتخصصين حول العالم، خاصة بعد تداعيات الحرببين روسيا واوكرانيا والتي اصبح لها تاثير واضح وقوي علي كافة دول العالم، هذا ويتم إعلان اسعار البنزين الجديدة حسب نظام شركة أرامكو السعودية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وعلي الفور تصدر تلك التسعيرة لمحطات الوقود والتي تقودم بتطبيقها يوم الحادي عشر من الشهر، وذلك وسط إجراءات مراقبة لمنع التلاعب او رفع السعر علي المستخدم.

أسعار البنزين اليوم في السعودية

هذا ونوفر لكم جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022، والتي طبقتها شركة أرامكو السعودية منذ شهر ابريل الماضي وتستمر حتي اعلان التغييرات الجديدة علي سعر البنزين لشهر مايو 2022

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي في التر.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر .

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

موعد إعلان تسعيرة البنزين الجديدة

منذ أصبح نظام تغيير سعر البنزين في السعودية نظام شهري، اصبح البحث عنها اوضح من قبل المستهلكين، حيث ان سعر النفط والمحروقات يشغل بال ملايين من المستهلكين في جميع دول العالم، واليكم ميعاد تغيير سعر البنزين في السعودية لشهر مايو بالساعة والدقيقة

هذا وسوف نقوم بتحديث جدول الاسعار الجديدة للبنزين فور اعلانها من الشركة المسئولة، وهي شركة أرامكو السعودية باعتبارها المصدر الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية.