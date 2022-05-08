نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وشروط التسجيل عبر sbis.hrsd في المقال التالي
تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من الدعم المالي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وواحدًا من برامج الدعم هو برنامج الضمان الاجتماعي والذي منه الضمان الاجتماعي المطور، ولذا بحث الكثيرون من المواطنين عن رابط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وكذلك شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم، وهذا ما سنذكره لكم في مقال اليوم.
كيفية تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور
تم إنشاء برنامج الضمان الاجتماعي والضمان المطور داخل المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، حيث الهدف منه هو تعزيز الحياة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بل وتوفير مستوى حياة كريم للمواطنين المستحقين للدعم، ويمكن بكل سهولة التسجيل والاشتراك في هذا الدعم المقدم من قبل الحكومة بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يقوم المواطن بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجود على شبكة الإنترنت.
- يضغط بعدها على كلمة تسجيل جديد.
- يقوم المواطن بتعبئة كل البيانات الخاصة به والتي منها اسمه ورقم الجوال الخاص به وتاريخ ميلاده بالهجري وكذلك كلمة المرور الخاصة بحسابه الجديد.
- يكتب بعدها رمز التحقق وكذلك التأشير داخل مربع التعهد، وذلك بعد أن يقرأ أحكام وشروط التسجيل.
- ينقر بالنهاية على زر تسجيل، وبعدها سيتم إرسال رمز تحقق على هاتفه، يدخله ثم ينقر على زر توثيق.
- الخطوة الأخيرة سيظهر أمامك إشعار يوضح لك بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.
شروط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور
بكل سهولة يمكن تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وذلك كما وضحنا لكم بالفقرة بالأعلى، ويتم قبول المستفيدين التي تتوفر بهم مجموعة من الشروط، وهذه الشروط على النحو التالي:
- ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يقل الدخل الشهري للفرد المستقر أو الأسرة عن 1100 ريال سعودي، حيث 1100 ريال سعودي للعائل، 550 ريال للتابع.
- ينبغي أن يلتزم المتقدم بالمتطلبات التي تخص التعليم والصحة وخطط التوظيف.
- يجب ألا يكون المتقدم تابع لإحدى دور الإيواء بالمملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وشروط التسجيل عبر sbis.hrsd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.