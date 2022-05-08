رابط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وشروط التسجيل عبر sbis.hrsd

تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من الدعم المالي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وواحدًا من برامج الدعم هو برنامج الضمان الاجتماعي والذي منه الضمان الاجتماعي المطور، ولذا بحث الكثيرون من المواطنين عن رابط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وكذلك شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم، وهذا ما سنذكره لكم في مقال اليوم.

كيفية تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور

تم إنشاء برنامج الضمان الاجتماعي والضمان المطور داخل المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا للدعم، حيث الهدف منه هو تعزيز الحياة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، بل وتوفير مستوى حياة كريم للمواطنين المستحقين للدعم، ويمكن بكل سهولة التسجيل والاشتراك في هذا الدعم المقدم من قبل الحكومة بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجود على شبكة الإنترنت.

الموجود على شبكة الإنترنت. يضغط بعدها على كلمة تسجيل جديد.

يقوم المواطن بتعبئة كل البيانات الخاصة به والتي منها اسمه ورقم الجوال الخاص به وتاريخ ميلاده بالهجري وكذلك كلمة المرور الخاصة بحسابه الجديد.

يكتب بعدها رمز التحقق وكذلك التأشير داخل مربع التعهد، وذلك بعد أن يقرأ أحكام وشروط التسجيل.

ينقر بالنهاية على زر تسجيل، وبعدها سيتم إرسال رمز تحقق على هاتفه، يدخله ثم ينقر على زر توثيق.

الخطوة الأخيرة سيظهر أمامك إشعار يوضح لك بأن عملية التسجيل تمت بنجاح.

شروط تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور

بكل سهولة يمكن تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والضمان المطور وذلك كما وضحنا لكم بالفقرة بالأعلى، ويتم قبول المستفيدين التي تتوفر بهم مجموعة من الشروط، وهذه الشروط على النحو التالي: