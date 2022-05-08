نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور noor تسجيل الصف الأول الابتدائي واستمارة الفحص الطبي pdf للعام الدراسي 1444 في المقال التالي
من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد 8 مايو تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر نظام نور noor، وكانت وزارة التعليم السعودية قد صرحت في يوم الخامس من شهر إبريل الماضي عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور noor التعليمي للعام الدراسي 1444هـ، ومن الجدير بالذكر أن نظام نور هو نظام تعليمي أطلقته وزارة التعليم السعودية من أجل مساعدة الطلبة في الوصول إلى بعض الخدمات مثل النتائج الدراسية الجديدة، ولكن من أهم الخدمات التي يتيحها نظام نور هو تسجيل الدخول لولي الأمر من أجل التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمستجدين من الطلاب.
ويمكن لولي الأمر تسجيل الدخول عبر نظام نور من أحب تسجيل الطالب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1444 عبر اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع نظام نور التعليمي
- الضغط على تسجيل الدخول
- اختيار خيار تسجيل ولي أمر جديد
- إضافة هوية ولي الأمر وعلاقته بالطالب
- يظهر لك اسم المستخدم المقترح
- اختار الضغط على التالي
- قم بتسجيل الدخول عبر إضافة البيانات المرسلة من اسم المستخدم وكلمة السر
- أدخل بيانات الطالب كما هي في الأوراق
- اختر الصف والمدرسة التي تريد إلحاق الطالب بها ثم اضغط على إرسال.
استمارة الفحص الطبي نظام نور
يتيح نظام نور عبر الموقع الرسمي له استمارة الفحص الطبي الخاصة بالطلاب المستجدين في الصفوف الأولى، يلزم من ولي الأمر طباعتها من الموقع وملؤها، وذلك من أجل ضمان خلو الطالب من الأمراض المزمنة، ومساعدته في حال تم الكشف عن وجود مشاكل أو تأخر ما لديه في اللغة أو المهارات ومن ثم تقديم المساعدة اللازمة والعناية للطلاب الذين يحتاجون ذلك.
ويمكن الوصول إلى استمارة الفحص الطبي عبر الخطوات التالية :
- التوجه لموقع نظام نور الرسمي
- تسجيل حساب ولي الأمر عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- التوجه إلى الصفحة الرئيسية وتحديد بيانات الطالب.
- الضغط على خانة استمارة الفحص الطبي المبدئي
- قم تحويل صيغة الاستمارة الخاصة بالفحص الطبي لنموذج PDF قبل للطباعة.
- قم بالضغط على خيار طباعة الآن
- بعد القيام بخطوة طباعة الاستمارة يمكن الآن تعبئة الخانات بأي معلومات أو بيانات صحية تخص الطالب المراد تسجيله للمرة الأولى في نظام نور.
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