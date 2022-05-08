نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 والتي عددها 202 لكلى الجنسين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جامعة الملك عبد العزيز والتي يرغب في الالتحاق بها العديد من الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية والتي اخذت الحيز الكبير من البحث عبر محركات البحث العالمية وعبر وسائل التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر وظائف تخص المملكة ومن المعروف ان جامعة الملك عبد العزيز من أفضل الجامعات في السعودية وهي اكثر الجامعات تهتم بإمور الموظفين وتعطيهم ميزات يتمنى الكثير من الناس الحصول عليها كونها تفوق المزايا في الوظائف الأخرى التي يتم النشر عنها في المملكة العربية السعودية والوظائف التعليمية من احسن الوظائف راتباً ولها الكثير من المزايا التي ترغب الشباب والبنات في الاتحاق بها وسوف نتحث عن شروط التقديم لوظائف جامعة الملك عبد العزيز والطريقة وبعض النقاط المهمة في هذا الأمر.

وظائف جامعه الملك عبد العزيز

تعلن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن طرح (202) وظيفة أكاديمية للرجال والنساء بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية في مختلف التخصصات.

الاوراق المطلوبة للتقديم لوظائف جامعة الملك عبد العزيز

وهنالك العددي من الوراق الواجب توفرها مع الشخص الذي يرغب في التقديم لوظائف جامعه الملك عبد العزيز وهي كالتالي:

يشترط وجود صورة من المؤهلات العلمية.

ويشترط وجود صورة من شهادات الخبرة العملية.

ويلزم معادلة المؤهلات العلمية لمن حصل عليها من غير الجامعات السعودية.

طريقة التقديم لوظائف جامعة الملك عبد العزيز

وسيكون التقديم متاح من بداية دوام يوم الأحد الموافق 1443/10/7هـ حتى الخميس الموافق 1443/10/18هـ.

المسميات الوظيفية المتاحة ضمن وظائف جامعة الملك عبد العزيز

وستكون المسميات مقسمة لكلى الجنسين على 3 مسميات وهي كالآتي:

– أستاذ.

– أستاذ مساعد.

– أستاذ مشارك.

التخصصات المطلوبة لوظائف جامعه الملك عبد العزيز 1443

وستكون التخصصات المطلوبة محصورة ضمن التخصصات التالية:

التخصصات الإدارية والمالية والقانونية.

تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات.

مختلف التخصصات الهندسية.

تخصصات اللغة.

جامعة الملك عبد العزيز

وجامعة الملك عبد العزيز هي من اكبر وأفضل الجامعات في المملكة العربية السعودية موقعها مدينة جدة والتي تعتبر من اكبر المدن السعودية بعد العاصمة السعودية الرياض وفيها يتركز الكثير من الخدمات التعليمية والغير تعليمية والتي يشهد لها بالعراقة.