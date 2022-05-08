انت الان تتابع خبر الموارد البشرية السعودية تزف بشرى سارَّة للمواطنين لاستحقاق الضمان المطور| وهذه طريقة معرفة قبول طلبك! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت وزارة الموارد السعودية رسميًا عن اعلانا تضمن في مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر إلى تاريخ 30 أكتوبر 2022 م.

وفي نفس الوقت أكدت أن المعاش الضمان سوف يستمر لجمبع المستحقين ولم يتم وقفه عن أحد، بالتزامن مع استمرار فحص طلبات المتقدمين لاجل طلب الحصول على المساعدة المالية.

واعلنت الوزارة ايضا كشفها عن خطوات معرفة كيفية قَبُول الطلب والاستحقاق ضمن المستفيدين.

كيفية معرفة قَبُول الطلب

أولاً عليك الذَّهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اختيار الضمان الاجتماعي.

سوف تنقلك بعد ذلك إلى صفحة الخاصة بالمعلقات.

عند ظهور إذا مبلغًا من المال فيه، فهذا يدل على أنك مؤهل للاستفادة من ذلك الضمان.

كما يمكنك الاتصال للتأكد من أهليتك للضمان على الرَّقْم الموحد وهو 19911.

أو الاتصال على الرَّقْم 8001222777.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وفي حالة قَبُول طلبك، يجب عليك الانتظار عدة أيام حتى يتم إضافة الضمان إلى الحساب الخاص بك، مع العلم أنه قد يحدث بعض الأمور التي تسبب في تأخر الصرف.

الفئات المستحقة لدعم الضمان

كبار السن الذين لا يستطيعون العمل.

أصحاب الأمراض التي تمنعهم من العمل مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

المرأة العائلة التي توفي زوجها.

المرأة المهجورة أو المتغيب عنها زوجها.

الفئات الأكثر احتياجًا.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي توفرها في الشخص المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة، باستثناء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين.

الأرامل غير السعوديات ولديهن أبناء من شخص سعودي.

الأرامل أو المطلقات السعوديات من الرجال غير السعوديين.

الأرامل والأيتام والمعوقين والأيتام الذين لديهم بطاقات عمل.

ألا يقل الدخل الشهري للمعيل عن 1.100 ريال، وحصة كل فرد من أفراد الأسرة لا تقل عن 550 ريال.

يجب ألا يكون هذا الشخص في سجن أو ملجأ ترعاه الدولة.

مع العلم أنه إذا كان المعيل لديه أكثر من أسرة، سواء كان يستحق معاشًا منفصلاً أم لا، يحسب على حدة لكل أسرة مستقلة، و إذا كان يوجد فرد في الأسرة يقوم بالدراسة خارج المملكة فلن يؤثر ذلك على أهلية الأسرة للحصول على دعم الضمان.