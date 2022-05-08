قروض بنك العربي للمتقاعدين والمميزات والأوراق المطلوبة

قروض بنك العربي للمتقاعدين، نتعرف على كل تفاصيله من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني ويعتبر بنك العربي احد اهم وابرز البنوك في جميع دول العالم، والمقر الرئيسي للبنك في المملكة الأردنية العربية الهاشمية بالتحديد في العاصمة عمان، وقد تم إنشاء البنك العربي في عام 1930 ميلادي وهو من اكبر المؤسسات المصرفية سواء عربيا أو دوليا، وبه عدد من الفروع في جميع دول المنطقة العربية والعالمية أيضا، يقدم البنك عدد من القروض المختلفة والمتنوعة من أهمها تمويل بنك العربي للمتقاعدين والذي هو موضوع مقالتنا اليوم، ويعتبر قرض المتقاعدين من اهم القروض التي يتم البحث عنها بصفه مستمره، ولهذا نتعرف على جميع تفاصيل قروض المتقاعدين من بنك العربي بالإضافة إلى شروطه ومميزات القرض.

قروض بنك العربي للمتقاعدين

كما وضحنا اعلي المقالة أن البنك العربي به فروع في العديد من الدول العربية منها فلسطين واليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكه البحرين، أما في دول أوروبا فنجد أن هناك فروع في المانيا و سويسرا وفرنسا و إيطاليا وأيضا في استراليا وكوريا الجنوبية والصين وغيرها، لهذا نعلم بأهمية بنك العربي والذي يوجد عليه إقبال كبير جدا من خلال قروض البنك العربي للمتقاعدين، ومن خلال المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل قروض بنك العربي للمتقاعدين ونعرض لكم مميزاته وشروطه والأوراق المطلوبة من اجل الحصول على تمويل المتقاعدين من بنك العربي.

مميزات قروض بنك العربي

سهولة اجرائات الحصول على القرض.

يقدم البنك اعلي مبلغ للتمويل.

هامش ربح مميز.

إمكانية تأجيل أول 3 أو6 أقساط بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 60 شهراً.

أقساط مريحة تصل إلى 60 شهراً.

إمكـانية إعادة التمويل.

إعـفاء الـورثة من سـداد الأقساط الشهريـة المتـبـقـية في حال الوفاة – لا قدّر الله.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قروض بنك العربي

خطاب تعريف من جهة العمل شاملاً تفاصيل الراتب والمنصب الحالي وعدد سنوات الخدمة.

خطاب تحويل الراتب عبر نظام «سريع» معتمد من جهة العمل.

صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

طريقة التقديم على قرض البنك العربي