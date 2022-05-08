انت الان تتابع خبر المملكة السعودية تحدد موعد بداية الدوام الصيفي في المدارس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة باللمملكة العربية سعودية عن اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي بكافة المدارس الأهلية والحكومية التابعة إلي إدارة تعليم جدة، ابتداء من اليوم الأحد .

بداية الدوام الصيفي

وأوضحت إدارة التعليم في جدة، أنه طبقا الي الدوام الصيفي سيكون حضور الطالبات و الطلاب للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (7:00) صباحاً ، ويبدأ اليوم الدراسي من الساعة (7:15) صباحاً، متمنيةً الي كافة أبنائها الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العود الحميد والمزيد من النشاط، والهمة من أجل استكمال العام الدراسي.

التوقيت الصيفي للمدارس بالمملكة

وبشأن تاريخ التوقيت الصيفي داخل المملكة العربية السُّعُودية، فيبدأ من تاريخ 20 مارس 2022 والموافق إلي السابع عشر من شهر شعبان 1443 هجري، ومن خلاله يتم تقويم الفصل الثالث حيث تم تحديد مواعيد الدراسة والتقويم الأكاديمي والإجازة ثلاثة فصول دراسية، ويتم تقويم الفصل الثالث على النحو التالي: البداية الي أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثالث من يوم 20 مارس 2022 الموافق17 من شعبان 1443. والبداية الي إجازة عيد الفطر المبارك من يوم 25 أبريل، الموافق 24 رمضان 1443، ثم العودة إلى الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وتبدأ من يوم 8 مايو 2022 الموافق السابع من شوال عام 1443.، وتحدد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من تاريخ 25 مايو 2022 الموافق 24 ربيع الأول 1443، وتبدأ عطلة نهاية أسبوع الممتدة من تاريخ 15 يونيو 2022 الموافق 16 ربيع الأخر 1443، والبداية الي عطلة نهاية العام الموافق 30 يونيو 2022 كأول جمادى الأولى عام 1443.