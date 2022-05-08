نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر شوال 1443 وشروط التقديم وطرق التسجيل كمستفيد جديد في المقال التالي
موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر شوال ازدادت معدلات البحث كثيرًا بالسؤال عن موعد صرف دعم حساب المواطن خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعد حساب المواطن من أهم الخدمات السعودية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مساعدة الملايين من المواطنين السعوديين من جميع أنحاء المملكة، حيث يقدم برنامج حساب المواطن دعم مادي بشكل شهري وهذا لكى يساعد المستفيدين من رفع العبء عنهم و تحسين الوضع المادي للعديد من الأسر السعودية وهذا من ضمن الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2030 م.
موعد صرف الدعم المادي لبرنامج حساب مواطن لشهر شوال 1443
لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد محدد يتم من خلاله صرف دعم حساب المواطن وهذا للتسهيل على المواطنين من البحث عن موعد صرف الدعم كل شهر، على أن يكون موعد الصرف هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وموعد الصرف لهذا الشهر هو يوم الثلاثاء 9 شوال 1443 الموافق 10 مايو 2022 وسيصبح الدعم متوفر في جميع المصارف البنكية.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن
هناك بعض الشروط و الأحكام التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، الشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي خاص به ساري.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.
- يقدم الدعم للأرامل والمطلقات.
- ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.
طريقة التسجيل كمستفيد جديد لحساب مواطن
يمكنك التسجيل كمستفيد جديد في حساب مواطن بالخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على تسجيل جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال).
- ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- على الفور سيتم ارسال رسالة نصية برمز التحقق.
- بعد ذلك قم بإدخال الرقم لاستكمال التسجيل.
- ثم قم بإدخال رقم الهوية في الخانة المخصص لها.
- قم بإدخال رمز التحقق.
- ثم قم بإدخال كلمة المرور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر شوال 1443 وشروط التقديم وطرق التسجيل كمستفيد جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.