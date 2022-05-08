موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر شوال 1443 وشروط التقديم وطرق التسجيل كمستفيد جديد

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 54 لشهر شوال ازدادت معدلات البحث كثيرًا بالسؤال عن موعد صرف دعم حساب المواطن خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعد حساب المواطن من أهم الخدمات السعودية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مساعدة الملايين من المواطنين السعوديين من جميع أنحاء المملكة، حيث يقدم برنامج حساب المواطن دعم مادي بشكل شهري وهذا لكى يساعد المستفيدين من رفع العبء عنهم و تحسين الوضع المادي للعديد من الأسر السعودية وهذا من ضمن الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2030 م.

موعد صرف الدعم المادي لبرنامج حساب مواطن لشهر شوال 1443

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد محدد يتم من خلاله صرف دعم حساب المواطن وهذا للتسهيل على المواطنين من البحث عن موعد صرف الدعم كل شهر، على أن يكون موعد الصرف هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، وموعد الصرف لهذا الشهر هو يوم الثلاثاء 9 شوال 1443 الموافق 10 مايو 2022 وسيصبح الدعم متوفر في جميع المصارف البنكية.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

هناك بعض الشروط و الأحكام التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل في برنامج حساب المواطن، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي خاص به ساري.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.

يقدم الدعم للأرامل والمطلقات.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

طريقة التسجيل كمستفيد جديد لحساب مواطن

يمكنك التسجيل كمستفيد جديد في حساب مواطن بالخطوات التالية: