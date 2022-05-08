رابط نتائج وظائف حرس الحدود رتبة جندي 1443 القبول المبدئي

كثرت عمليات البحث عن رابط نتائج وظائف حرس الحدود للنساء على رتبة جندي من جانب النساء السعوديات على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمديرية العامة لحرس الحدود بوزارة الداخلية عن أنه قد تم الإعلان عن القبول المبدئي للوظائف العسكرية على رتبة جندي للعنصر النسائي وفقاً لشروط وتفاصيل محددة سنوضحها لكم خلال المقالة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى إلى توفير العديد من الوظائف العسكرية والحكومية إلى الآلاف من الشباب والفتيات بهدف تقليل البطالة وتوفيرعمل مناسب لهم للمشاركة في تنفيذ رؤية المملكة 2030م بجعل إقتصاد المملكة أحد أبرز الإقتصاديات في العالم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج القبول المبدئي التي أعلنتها مديرية حرس الحدود على رتبة جندي، فتابعونا.

نتائج وظائف حرس الحدود

نوضح لكل زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية رابط الإستعلام عن نتائج حرس الحدود للنساء للوظائف العسكرية على رتبة جندي فقط انقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى صفحة الإستعلام، ونتمنى لكل الناجحين في القبول المبجئي دوام النجاح.

المستندات المطلوبة

يجب على من يجد اسمه ضمن أسماء المقبولين في النتائج التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود أن يقوم بإحضار المستندات التالية في المقابلة الشخصية، ونوضح لكم كافة المستندات والأوراق المطلوبة كالتالي:

نموذج موعد المراجعة ونتيجة القبول.

بطاقة الهوية الوطنية الأصل وصورتين.

سجل الأسرة لوالد المتقدمة وسجل الأسرة للمتقدمة إذا كانت متزوجة.

صورة من العنوان الوطني.

أصل شهادة الثانوية العامة وصورتين منها طبق الأصل وأي شهادات علمية أخرى وشهادة المعادلة لمن حصل علي مؤهله خارج المملكة.

نتيجة اختبار قياس.

غير مسموح بوجود مرافقين.

إحضار قلم أزرق جاف وملف لحفظ الأوراق والمستندات.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون أوضحنا كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، وفي حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات فقط اترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسيتم الرد عليك فوراً خلال ساعات