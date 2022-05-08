نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 شروط التقديم وخطوات التسجيل ولي الأمر في نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقبل أولياء الأمور حاليا على تسجيل ابنائهم المستجدين في السنوات الدراسية المختلفة ضمن نظام نور الجديد الذي أطلقته مؤخرا وزارة التربية والتعليم السعودية حيث يتم في الأيام القليلة المقبلة فتح باب التسجيل الكترونياً عبر نظام نور الالكتروني الجديد.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية في شهر ابريل الماضي أن باب التسجيل لنظام نور فيما يتعلق بالصفوف الإبتدائية سوف يتم فتحه في بداية هذا الشهر بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لكافة المدارس السعودية بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية والأهلية وكذلك مدارسة تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الخاصة والأجنبية والعالمية.

أما عن عمر الأطفال الذين يسمح لهم بالتقديم في صفوف الصف الأول الإبتدائي فهي الفئة العمرية من فئة الست سنوات وما يتراوح حولها حيث يسمح بأن يكون العمر أقل قليلا أو أكثر قليلاً لكن بما لا يزيد أو يقل عن 90 يوماً، ويمتد السماح إلى سن الحادية عشر و3 أشهر فقط.

خطوات تسجيل الدخول لنظام نور للصف الأول الابتدائي

يمكن تسجيل الدخول الكترونيا عبر الموقع الرسمي للنظام الجديد بخطوات بسيطة ولكن يجب أولا أن يكون لولي أمر الطالب الذي يريد التسجيل حساباً جاريا على الموقع، كما يجب على ولي الأمر الاحتفاظ برقم التحقق وحفظ كلمة السر المسجل بها في الموقع، وخطوات التسجيل كالتالي:

قم بالدخول إلى الرابط الرسمي المخصص للتسجيل على الموقع الرسمي وذلك من هنا. قم بالضغط على ايقونة تسجيل دخول. قم باختيار ايقونة تسجيل ولي أمر جديد. قم بادخال بيانات ولي الأمر بشكل صحيح. قم باختيار اسم المستخدم المقترح. قم بتأكيد كلمة السر. بعد ذلك قم بادخال بيانات الطفل كاملة.

شروط التقديم في نظام نور أول ابتدائي 1444

هناك عدة شروط يجب توافرها في الطفل ليتم قبوله بعد التسجيل منها العمر المحدد كما أوضحنا أعلاه، كما يخضع الطفل بعد التقديم لاختبارات قدرات للتحقق من مستواه ومهاراته، وبعد اجتياز الطفل للإختبار يتم تسجيل اسمه بشكل نهائي وثابت في مدارس التعليم العام أو الخاص حسب اختياره وتفضيله.