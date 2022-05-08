نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشوائيات جدة توضح معالم استئناف إزاله الأحياء العشوائية بجدة بعد توقفها وتعلن خريطة إزاله أحياء جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشوائيات جدة توضح معالم استئناف إزاله الأحياء العشوائية بجدة ، وذلك بعد توقف أعمال الهدد والإزالة لمدة تتراوح 30 يوم في شهر رمضان المبارك. حيث أعلنت بلدية العشوائيات بجدة الخريطة التي تم تسليمها للأهالي بالمناطق التي سيتم أزالتها. وأعلنت الأمانة العامة استئناف أعمال الهدد والإزالة في 12 حي. وتم البدء في إخطار الأهالي بضرورة التعرف علي أماكن الهدد التي سيتم إعادتها وتطويرها. حيث تقدم الجهات المختصة بالعمل كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين المزالة مساكنهم.وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة المملكة في 2030 التي تنفذها حكومة المملكة بهدف تحسين الحياة الكريمة لجميع المواطنين، بما في ذلك تلبية احتياجات الفرد من جميع الخدمات العامة. أليكم تفاصيل إزاله الأحياء العشوائية بجدة.

إزاله الأحياء العشوائية بجدة

وضحت الأمانة العامة بجدة أن الهدف من إزاله الأحياء العشوائية بجدة. هو توفير مجتمع متكامل يمثل العاصمة الرئيسة للملكة، وأكدت أن العشوائيات تؤثر بالسلب علي المظهر الحضاري الذي تتجه له حكومة المملكة. كما أن المملكة ترغب في توفير مجتمع متكامل من الخدمات الصحية. والتعليمية للفرد السعودي والمقيم. ونوهت الأمانة أن دراسة مشروع الإزالة قرار تم العمل به فعلياً؛ ولكن تم التوقف عن أعمال الهدد في 12 حي . وأكدت انه سيتم استئناف أعمال الهدد بعد التوقف وأشعار الأهالي بذلك.

الأحياء التي سيتم استئناف الإزالة بها في جدة

وقد نشرت إمارة مكة المكرمة جدولاً بأسماء الأحياء التي سيتم استئناف إزالتها وهي علي النحو التالي:

مدائن الفهد م 1 و2 / الجامعة/ الروابي / المنتزه / القويزة / العدل / الفضل وأم السلام / ك 14 الشمالي.

وقد ذكرت الأمانة انه بدأت الإزالة في 16 ديسمبر 2021 م وتنتهي في 27 أغسطس 2022. حيث أعلنت لجنة العشوائيات في وقت سابق توقف أعمال الهدم والإزالة في الأحياء خلال شهر رمضان علي أن يتم العمل بها مرة اخري بعد اجازة عيد الفطر.

خريطة إزالة أحياء جدة العشوائية

وأوضحت الأمانة العامة أن قرار إزالة العشوائيات يأتي تقديراً لجهود الدولة وسعيها الدائم للحد من وقوع المخاطر التي تهدد حياة الأفراد.

تماشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من المخاطر التي تشكلها مباني هذه العشوائيات على سكانها. كما نشرت الخريطة الذكية لجدة والتي من خلالها سيتم إزاله الأحياء العشوائية وجاءت علي النحو التالي:

متي موعد إنهاء أعمال الهدد بجدة

سؤال يطرحه الكثيرين بالمملكة العربية السعودية. حيث أكدت عشوائيات جدة خلال بيان رسمي تم التصريح به في السابق؛ انه انتهت أعمال الإزالة لجميع الأحياء المستهدفة في 17 نوفمبر 2022. وأشار إلى أن حملة الإزالة تهدف إلى هدم وإزالة 26 حيا بمساحة 18.5 مليون متر مربع. إضافة إلى ثمانية أحياء عشوائية تتبع أراضي وقف الملك عبد العزيز الأحياء بمساحة 13.9 مليون متر مربع.

والي هنا نخم المقال الذي وضحنا به خريطة جدة والت من خلالها سيتم إزالة الأحياء العشوائية بجدة. كما وضحنا قرار الأمانة العامة في استئناف العمل بأعمال الهدد بعد توقفها في شهر رمضان المبارك.