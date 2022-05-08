سعر البنزين الجديد في السعودية “جدول الأسعار الجديد” وفقاً لتحديث شركة ارامكو الجديد

سعر البنزين الجديد في السعودية، كما جرت العادة أنه مع بداية كل شهر ميلادي تتزايد معدلات البحث عن سعر البنزين الجديد في السعودية، ويتساءل الملايين من المواطنين والمقيمين علىأراضي المملكة العربية السعودية حول تحديثات الأسعار التي أجرتها شركة ارامكو عملاق النفط السعودي، حيث تقوم شركة أرامكو المسؤولة بشكل كامل عن تسعير البنزين ومشتقاته بالإعلان عن التحديث الجديد لكل شهر ميلادي، وجدير بالذكر أنه تقوم أرامكو بإعادة التسعير بناءً على عدد منالعوامل من أهمها سعر البرميل في الاسواق العالمية وكذلك الأحوال الاقتصادية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

رصدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث عن أسعار البنزين الجديد في السعودية والتي من المفترض ان يتم العمل بها خلال شهر مايو 2022، وخاصة أنه اقترب اليوم الخاص بالإعلان عن التحديثات الجديدة للأسعار، ولا شك أنه تعتبر السعودية أحد أهم الدول التي تمتلك النفط والبترول في الشرق الأوسط وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية للأسعارسعر البنزين الجديد في السعودية كل شهر ميلادي وبالتحديد في يوم العاشر منه الشهر بعد أن كانت تقزم الشركة بعمل تلك المراجعة بشكل ربع سنوي، وجميعنا في انتظار الاعلان بشكل رسمي عن قائمة الاسعار الجديدة في ظل توقعات بعض الخبراء بوجود زيادة هذا الشهر نتيجة ارتفاع سعر الدولار وما يشهده العالم في الفترة الحالية من اضطرابات اقتصادية كبيرة.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

كما ذكرنا أنه يتم الاعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية في اليوم العاشر من شهر مايو 2022، ولكن يتم العمل بالأسعار الجديدة بشكل فعلي في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن يتم العمل بالأسعار القديمة و الخاصة بشهر أبريل 2022 التي كانت قد تم الاعلان عنها في يوم 10 أبريل 2022، والتي جاءت على النحو التالي:-