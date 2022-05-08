نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج القدرات 2022 “قياس” وخطوات الاستعلام عن النتائج من خلال منصة قياس الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حالياً ظهور نتائج اختبارات القدرات لعام 2022 والتي اجتازها الطلاب في وقت سابق وينتظرون ظهور نتائجها لتحديد التخصصات التي سوف يتاح لهم التقديم والالتحاق بها لاحقا حيث يعتمد التخصص الجامعي على نتائج ودرجات اختبار القدرات الذي يجتازه الطلاب بعد اتمام اختبارات الثانوية العامة بشكل كامل ونوضح في هذا المقال موعد صدور النتائج وكذلك كيفية الإستعلام عنها.

موعد إعلان نتائج القدرات 2022

اختبار القدرات هو نظام جديد تتبعه وزارة التربية والتعليم ضمن الخطة السارية حاليا لتطوير التعليم ضمن نظام رؤية 2030 المتبعة وشرف عليه منصة قياس الرسمية ويهدف اختبارات القدرات كما هو واضح من اسمه الى قياس قدرات الطلاب قبل التحاقهم بالتخصصات الجامعية والمؤسسات التعليمية لضمان توجيههم للتخصص المناسب لهم، ويتكون هذا الإختبار عادة مقسم من جزئين اساسيين وهما جزء لفظي شفوي في مقابلة مباشرة مع الطالب وجزء آخر كتابي وتحريري ويمكن اجتياز هذا الإختبار الكتابي مباشر في المدارس أو عن طريق الانترنت وذلك بالدخول لموقع قياس الرسمي والتسجيل في الموقع واجتياز الاختبار.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج هذا الاختبار في خلال الايام القادمة من هذا الشهر والمتوقع بالاسبوع الاخير من شهر مايو حيث لابد من الانتظار حتى تنتهي الهئية الرسمية للتدريب والتقويم من رصد الدرجات ورفع النتائج على الانترنت في الموقع الرسمي.

الاستعلام عن نتائج القدرات 2022

يمكن للطلاب وأولياء الأمور التحقق والاستعلام عن ظهور نتائج اخبارات القدرات للعام 2022 الكترونيا وذلك وفقا للخطوات السابقة:

قم بالدخول الى منصة قياس الالكترونية الرسمية من هنا. قم بتسجيل الدخول وعمل حساب على الموقع الرسمي. ثم قم بادخال رقمك المدني أو رقم الهوية. قم بادخال كلمة السر المناسبة. وتأكد من حفظها. ثم قم باختيار خيار أنا لست روبوت لاتمام التسجيل. اضغط على زر تسجيل الدخول. قم بالضغط على زر خيارات النتائج. ثم قم باختيار زر نوع الاختبار. ثم قم باختيار قدرات. حدد تاريخ الاختبار لمعرفة ظهور النتائج.

في حال ظهور النتائج رسميا سوف يقوم الموقع فورا بتحديث بياناته ويظهر نتائج الاختبار ويمكن للطالب وقتها تحديد التخصصات الجامعية المناسبة التي يمكنه الالتحاق بها بعد الثانوية.