نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي وشروط تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي يشغل أذهان الكثير من مواطنين المملكة المحتاجين الغير قادرين على مواجهه أزمات مالية وصعوبات الحياه كما يحتاجون للرعاية الطبية والعلاج وغيرها من الطالبات التي يستجيب لها خادم الحرمين الشريفين، ويعد طلب علاج من الديوان الملكي طلب رسمي للحصول على المساعدات الطبية لعلاج داخل المملكة على نفقة الدولة أو خارجها حسب الحالة المقدمة وتثبت بالأوراق، ويعد الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي الرئيسي الخاص بملك المملكة العربية السعودية وأيضا والمقر الرسمي لاستقبال الطلبات الخاصة بمقر المظالم كما أن هذا الديوان يقوم بتسديد باقي أقساط البنك.



صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملكي جلال الملك عبد العزيز آل سعود

معالي وزير الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية/…………

تحية طيبة وبعد

أعاني من مرض صعب وعجز الأطباء على علاجه ( يتم ذكر تفاصيل المرض ) وقد نصحني الأطباء بضرورة السفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج المناسب لحالتي هذا هو السبيل الوحيد للشفاء ولكن ليس لدي ما يكفي من المال للسفر للخارج للعلاج لذلك أرسل لك وآمل أن أتلقى العلاج خارج المملكة وأرجو النظر إلى حالتي بعين الرحمة والإنسانية وأدعو الله تعالى أن يجازيك خيرا وحماية العائلة المالكة من كل شر.

اسم مرسل الطلب/……….

رقم هاتف مرسل الطلب/………..

طلب العلاج في الخارج من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤول الحرمين الشريفين معالي وزير الديوان الملكي تحياتي الصادق والسلام لسموكم: أنا أقدم هذا الخطاب حتى أتمكن من الحصول على مساعدة مالية من الدولة للعلاج، وقد نصحني الأطباء داخل المملكة بإكمال علاجي في الخارج ولا يمكنني تحمل تكاليف العلاج، لذلك أطلب من جلالتك أن تنظر إلى حالتي بإنسانية ورحمة والاستجابة. عافاك الله وشفاك من كل مكروه بناء على طلبي بالرضا.

شروط تقديم طلب لديوان الملكي

أن يبدأ مرسل الخطاب بالسلام والتحية للملك أو ولي العهد أو الأمراء بما يليق بهم. الشرح بالتفصيل الأوراق لماذا يحتاج المواطن إلى المساعدة من ديوان الملكية. إرفاق المستندات التي تثبت صحة كلامه وتقديم طلبه. عدم الإعادة في تكرار أسباب الطلب والاقتصاد في سرد الأسباب سهلة غير مكررة. إرفاق كافة البيانات الشخصية المطلوبة. إرفاق رقم جوال متاح على مدار اليوم كي يتمكن المسؤولين من التواصل مع المواطن.

معروض طلب علاج من الديوان الملكي

إلى صاحب السمو الملكي جلال الملك عبد العزيز آل سعود

تحية طيبة وبعد

أقدم لحضرتك هذا المعروض وفيه أفيدكم بأنني أحد أبناء هذا الوطن وأنني مصاب بمرض ……… وقد أفاد الأطباء حسب التقارير المرفقة بحاجتي للعلاج والخضوع لعملية جراحية ………. بشكل عاجل وإلا سأتعرض للخطر وتدهور حالتي الصحية وقد نصحني الأطباء بالعلاج في أحد المراكز المختصة في الخارج وأمل منكم التوجيه بعلاجي في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتك الخاصة ومد يد العون جعله الله تعالى في ميزان حسناتكم.

اسم مرسل الطلب/ ………………………

رقم هاتف مرسل الطلب/…………………….

كيفية التواصل مع الديوان الملكي

قام الديوان الملكي في السعودية بتخصيص الكثير من الكثير من وسائل التواصل حتي تتمكن من إرسال الخطاب الخاص بك وخاصة بعد معرفة صيغة خطاب طلب علاج من الديوان الملكي والنصائح الهامة للكتابة، ويمكن التواصل مع الديوان الملكي للمملكة العربية السعودية من خلال :

الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي. التواصل عبر الرقم المخصص للديوان : 8004000000. إرسال الخطاب علي العنوان: الهدأ – الرياض – المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي

الدخول على رابط منصة تواصل الإلكترونية

ثم النقر على اضغط هنا للتسجيل

إدخال رقم الهوية ورقم نسخة الهوية

ويتم إدخال الاسم الأول واسم العائلة واسم الأب والجد ورقم الهاتف

إدخال عنوان البريد الإلكتروني وتأكيد البريد الإلكتروني من خلال إدخاله مرة أخرى

يتم تعيين كلمة المرور وأعد إدخالها مرة أخرى للتأكيد

كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك

ثم الإطلاع على الشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها

الضغط على تسجيل.

والجدير بالذكر أن الديوان الملكي بمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والقيام بتسديد القروض عن المواطنين الذين يعجزون عن ردها أو الإفراج عن سجين أو طلب مساعدة مالية أو العلاج علي نفقة الدولة وتتم الموافقة عليها بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين ويتم طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي والأوراق المطلوبة وصيغة خطاب طلب الأعفاء من بنك التسليف وغيرها مساعدات كثيرة، يذكر إن هيئة الديوان الملكي تتلقي البرقيات وتستقبل الطلبات بداية من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر صباحاً، ومن خلال البرقيات يستطيع المواطن تقديم طلبات تتعلق بالشكاوى أو طلب للعلاج وعرض طلبات لتعسر في سداد الديون بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواطنين الحصول علي منح من الديوان الملكي مثل المنح الدراسية أو منح الأراضي.