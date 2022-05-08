موعد تسجيل روضة نظام نور 1443 شروط وخطوات التسجيل عبر رابط نظام نور الرسمي noor.moe.gov.sa

نقدم لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بـ موعد تسجيل روضة نظام نور 1443، ونظام نور هو برنامج تعليمي يهدف لتطوير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية قامت بإقتراحه وتطبيقه وزارة التربية والتعليم بالمملكة ويهدف لتسهيل العملية التعليمية وزيادة مواكبتها للعصر باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية، كما يوفر آلاف الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب بواسطة قاعدة بيانات ضخمة.

موعد تسجيل روضة نظام نور 1443

صرح المسؤولون في وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد فتح باب التسجيل في روضة نظام نور للعام الجديد، حيث يبدأ التسجيل مباشرة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك وذلك ابتداءً من 18 شوال لعام 1443 هـ ومن المقرر استمرار اتاحة فرص التسجيل منذ ذلك الوقت إلى حين الاكتفاء ودخول العدد المطلوب ثم يتم بعدها غلق باب التقديم.

شروط التسجيل في روضة نظام نور

تحتوي روضة نظام نور على ثلاث مستويات مختلفة ويسمح في هذا النظام باستقبال الأطفال الأقل من 3 سنوات للمستوى الأول، وأما المستوى الثاني فيستقبل الأطفال من سن أربع سنوات، والثالث يستقبل الأطفال لسن الخمس سنوات،هذا بالنسبة للأعمار التي يسمح النظام باستقبالها أما عن شروط التقديم فيجيب استخراج شهادة تحصينات للطفل وعمل كشف طبي رسمي صادر من مستشفى حكومي تابعة للمنطقة السكنية التي ينتمي لها الطفل ويجب أن تكون الشهادة مختومة وموثقة من الجهات المعنية.

خطوات التسجيل في روضة نظام نور

ضمن خطة المملكة لتطوير التعليم فقد أصبح التسجيل في الروضة يتم الكترونيا عبر الموقع الرسمي، مما يتيح لولي الأمر التسجيل من المنزل ومعرفة نتائج القبول عن بعد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: