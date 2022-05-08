مستفيدو المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 يترقبون مقطوعة ضمان بديله جديدة

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عمر شويل - جدة يترقب مستفيدو الضمان الاجتماعي الإعلان عن البدء نظام وبرنامج جديد بديل عن مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa يتم من خلاله صرف مبلغ مالي مُعتبر في صورة مساعدة مالية للأسر الأشد حاجة خلال العام الحالي 1443 وذلك بعد توقف برنامج مقطوعة الضمان وفق مات تم من الموارد البشرية التي أوقفت روابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ومن قبلها أوقفت التقديم والتسجيل للحصول على مقطوعة الضمان، خاصة بعد انطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد منذ عدة شهور، وذلك استكمالاً لتعميم وتعظيم دور مظلة الدعم والحماية الاجتماعية لتكون بحق مظلة اجتماعية تقدم حماية للفئات الأكثر حاجة من مواطني وموطنات المملكة، وذلك في ظل تفاقم الأحوال المعيشية للعديد من الأسر السعودية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بتبعاتها على مواطني العديد من الدول، ومن بينها مواطني المملكة العربية السعودية.

مستفيدو المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa 1443 يترقبون مقطوعة ضمان جديدة

#الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك.https://t.co/x7vEa45QSD pic.twitter.com/3PFwJgm9lG — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُودع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك.https://t.co/x7vEa45QSD pic.twitter.com/3PFwJgm9lG — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 25, 2020

فعلى الرغم من انتعاش اقتصاد المملكة بفضل الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط، إلا أن هذا الانتعاش لم يُلقي بثماره المنشودة على المواطن السعودي، لذلك يأمل موطني المملكة من صانعي القرار اتخاذ ما يلزم لتكون برامج الدعم والحماية الاجتماعية أكثر كرماً، وأن يصدر القرار بعودة برامج الحماية التي توقفت وعلى رأسها برنامج المساعدة المقطوعة، وهي مقطوعة الضمان التي توقفت منذ اكثر من ثلاثة سنوات.

توقف برنامج المساعدة المقطوعة واحتمالية تفعيل برنامج جديد يحل محلها

لذلك نحن اليوم سنتحدث من خلال هذا التقرير بلسان حال المواطن السعودي، والذي يتساءل لماذا توقفت المساعدة المقطوعة، وهي التي كان لها دور فاعل في تلبية الاحتياجات للكثير من الأسر السعودية، والتي كانت تجنبهم الاقتراض من المصارف لاستكمال ما يلزمهم لتسيير حياتهم ومعيشتهم، والآن وبعد توقف صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، فقد التجأت الكثير من الأسر إلى الاستدانة والاقتراض، ومنهم من عجز عن الوفاء بتسديد الديون والقروض التي أصبحت تمثل عبء إضافي يرهق كاهل العديد من تلك الأسر.

طريقة التسجيل وتقديم طلب في برامج الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور

ويجب الإشارة إلى أن روابط التسجيل على المساعدة المقطوعة والاستعلام عنها قد توقفت منذ عدة شهور فقط، على الرغم من توقف صرف مقطوعة الضمان منذ أكثر من ثلاثة سنوات، فعل سيتم تفعيل رابط جديد لاستقبال طلبات التسجيل في نوع من المساعدات يكون بديل عن المساعدة المقطوعة، ويكون أكثر سخاء من مقطوعة الضمان السابقة، هذا ما يتوقعه وبأمل حدوثه الكثيرين من موطني المملكة من الفئات الاجتماعية الأشد فقراً والأكثر حاجة.

جهود وزارة الموارد البشرية وبرامج الدعم الخاصة بتقديم الحماية الاجتماعية

تبذل وزارة الموارد البشرية جهودها في تقديم برامج الدعم بخاصة للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية،وتعد تلك البرامج من إنجازات وزارة الموارد البشرية أما عن أهم البرامج التي تشملها مطلة الحماية الاجتماعي فتشمل الفئات التالية:

محدودي الدخل.

الأسر الأشد حاجة.

الأفراد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.

كبار السن.

الأيتام يدون عائل.

المطلقات والأرامل والمهجورات وليس لديهن عائل.

الحماية الأسرية.

الأحداث الجانحين.

توقف الاستعلام عن حالة طلب المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

تم إلغاء “ رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة “

“ يمكن الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الجديد .

. إدخال رقم السجل المدني.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على أيقونة “عرض”.

لذلك ففتح باب التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور مجدداً hrsd.gov.sa أصبح مطلب جماهيري، خاصة وأن الموازنة العامة للمملكة أصبحت أكثر انتعاشاً، وحققت فوائض مالية كبيرة لم تحدث منذ سنوات، ومن المتوقع أن يمتد الانتعاش الاقتصادي السعودي لسنوات قادمة، ويطمع المواطنين أن يكون ذلك بمثابة تحفيز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطلاق برامج دعم جديدة وعودة ما توقف من البرامج التي كانت ملجأً لم لا ملجأ له.

كيفية الاعتراض على إيقاف صرف رواتب برامج الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بتفعيل خدمة الاعتراض على عدم القبول ورفض الأهلية لاستحقاقات الدعم، سواء لراتب الضمان أو أي من برامج الدعم والحماية الاجتماعية الأخرى، وذلك عن طريق رابط مُخصص لتقديم الاعتراض، وهو رابط خدمة الاعتراضات، ويتم ذلك بالدخول على الرابط السابق والنقر أيقونة بدء الخدمة، ثم القيام على باستكمال الخطوات وملئ البيانات المطلوبة، كما يمكن أيضا الاستعلام على حالة الطلب الذي تم تسجيله في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

طريقة تعديل طلب والقيام بتصحيح البيانات على منصة الضمان الاجتماعي المطور

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

ويجب أن نؤكد أنه لا تزال المساعدات المقطوعة تستحوذ عل كامل محل اهتمام العديد من الفئات الاجتماعية، وكانت بمثابة المُعين على مواجهة الظروف المعيشية لفئات عديدة، حيث كان يصل ما يتم صرفة إلى 30 ألف ريال دفعة واحدة، وذلك لمرة واحدة فقط، وكان هذا المبلغ يُحدث أثر ويسد جانب كبير من الاحتياجات المعيشية الطارئة، لذلك لن يتوقف التساؤل عن متي يتم إيداع المساعدة المقطوعة، وهل تنزل مقطوعة الضمان بعد انطلاق منظومة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة