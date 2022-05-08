نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa تسجيل جديد واستعلام حالة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اليوم رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa خاصة بعد تعاظم البحث عن وسائل التواصل المباشرة مع مركز خدمة الدعم الفني للضمان المطور الجديد، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية رقم مجاني موحد للضمان المطور، هذا بالإضافة للعديد من وسائل التواصل الأخرى، هذا ويقوم برنامج الضمان المطور من خلال خدمة عملاء الضمان بوزارة الموارد البشرية بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات مستفيدي الضمان الاجتماعي بجميع برامجه، وذلك في إطار سعى الوزارة في تسهيل وصول الخدمة للمستفيدين بأيسر وأسهل طرق التواصل.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa تسجيل جديد

هذا ويُتيح مركز خدمة عملاء الضمان من خلال الاتصال على الرقم الموحد الإجابة على موعد نزول راتب الضمان، والاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تقديمه للضمان المطور، وطريقة التسجيل في برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، هذا بجانب الإجابة على جميع الاستفسارات الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد.

لذلك وحرصنا منا سنتناول من خلال هذا التقرير عرض جميع وسائل التواصل مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج الدعم والحماية الاجتماعي “نظام الضمان المطور الجديد” كما سنستعرض أيضا طريقة التسجيل في الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذلك كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي تم بتسجيله في النظام المطور الجديد.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777. الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة تقديم طلب والتسجيل في الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa

يجب التنوية إلى أن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يمكن أن تتم من خلال طريقتين، إما التسجيل بحساب المستفيد على بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو التقديم والتسجيل على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور،

زيارة رابط “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. أو الدخول المباشر على “منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم الضمان الموحد المجاني: الاستعلام على رقم 1119. زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية. كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك. إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة. رقم الهاتف الجوال للتواصل. إنشاء كلمة مرور خاصة بك. وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على أيقونة تسجيل. سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله. أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك. للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل. بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. قم بتسجيل الدخول مجدداً. أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”. أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل. ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها. قم بإدخال “الآيبان”. قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن. أضف بيانات الدخل الخاص بك. الضغط على حفظ البيانات. انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة. احفظ البيانات. اضغط على التالي. أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

الدخول على حسابك على منصة الضمان المطور للدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين.

سيتم عرض بيانات الطلب، وحالة طلبك، وعدد التابعين لك كعائل، وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

زيارة حسابك في الضمان المطور .

. الضغط على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

القيام بإنشاء تذكرة جديدة.

اختار برنامج الدعم “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

اختيار أيقونة رفع الطلب.

كتابة نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

ويجب الإشارة في حتام هذا التقرير إلى أنه قد تم مد المهلة المتاحة للتسجيل والتقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتي كانت ستنتهي يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2022، فتم الإعلان عن مد فترة التسجيل في الضمان المطور حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022.