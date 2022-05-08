نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور استعلام بالسجل المدني ورقم الضمان للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور استعلام عن حالة الأهلية بالسجل المدني، وموقف الأفراد من معاش الضمان، وهل يشمله الدعم أم أنه غير مؤهل للصرف، وهنا في هذه الحالة سمحت وزارة الموارد البشرية للأفراد غير المؤهلين تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور في خلال فترة سماح أقصاه شهر من تاريخ الحصول على رفض التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما قدمت لهم خدمة الاستعلام عن حالة الطلب بعد التقديم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال المقال التالي.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام بالسجل المدني

دشنت الموارد البشرية خدمة الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأفراد بالسجل المدني ورقم الضمان عن حالة الأهلية، ومتابعة طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وقد خصصت رابط الاستعلام بالخطوات الآتية:

انتقل إلى رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور. اكتب رقم السجل المدني، ثم اكتب رقم الضمان. أعد كتابة رمز التحقق البشري كما هو بالصورة. اضغط على كلمة استعلم، ثم انتظر حتى يتم تحميل طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية

يمكن لأي مواطن استعلام الضمان الاجتماعي المطور بالسجل، ما دامت تنطبق عليه شروط التسجيل في الضمان المطور التي نصت عليها اللوائح المنظمة لمعاش الضمان الاجتماعي وأقرتها وزارة الموارد البشرية، وهنا وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام بأكثر من طريقة، ومنها استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومتابعة حالة الطلب، حيث أنه تم تفعيل هذه المنصة لكي تعمل مع المنصة القديمة في استقبال طلبات التسجيل، وتوفير الدعم الفني والخدمات للأفراد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية منذ عدة أيام عن بشرى سارة، حيث تم تمديد موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وبذلك فقد أتاحت الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأفراد من التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، كما في الخطوات الآتية:

في البداية افتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور. اختر تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور. اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، ثم البريد الإلكتروني. اضغط على عبارة توثيق، ثم أدخل كلمة التأكيد المرسلة على رقم المحمول. انتقل إلى الملف الموحد، ثم قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة متناهية. اضغط على تقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

في النهاية احصل على رقم الطلب، ثم استعلام الضمان الاجتماعي المطور والتحقق من حالة الأهلية.