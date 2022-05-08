نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي 1443-1444 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية بالأسابيع موعد عودة المعلمين ١٤٤٣ النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 1443 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار وزارة التعليم السعودية حيث نرصد ونقدم كل ما هو جديد فيما يخص المسيرة التعليمية في المملكة، فقد أقرت وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد 1443 بعد التعديل لمرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي، وقد وافق مجلس الوزراء على جدول التقويم الدراسي 1443 والذي تم تقسمية ثلاث فصول، فمن خلال السطور القادمة سنتعرف سوياً على ما تم نشره عبر موقع وزارة التعليم السعودية بخصوص التقويم الدراسي 1443-1444 بالأسابيع وعودة المعلمين والإداريين للتعليم العام والجامعي. وتجدون أدناه تحديث مستمر لكل ما هو جديد فيما يخص التقويم الدراسي الجديد 1444 السعودية وموعد عودة الدراسة وجدول التقويم الدراسي بعد التعديل بالأسابيع والإجازات المطولة التي حددتها وزارة التعليم السعودية.

التقويم الدراسي 1443-1444

التقويم الدراسي 1443 ، هو ما يبحث عنه جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الآن من أجل معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد والذي ينقسم لثلاث فصول، بالإضافة إلى الإطلاع على مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في السعودية بخلاف موعد بدء اختبارات نصف العام، فمن خلال ما نسعى إلى تقديمه تجدون أدناه جدول التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية.

أجرت وزارة التعليم السعودية بعض التعديلات على التقويم الدراسي ١٤٤٣ ، وعرضت جميع المواعيد التي تم التعديل عليها ورفعها للمقام السامي للنظر فيها والمصادقة على التقويم الدراسي 1443 السعودية، والذي يُعد من أهم الإنجازات التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة السعودية بعد الدراسات الكثيرة ضمن نجاحات تحقيق الأهداف.

موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣

خلال المؤتمر الذي انعقد مؤخراً بمقر وزارة التعليم السعودية للإعلان عن بعض التفاصيل فيما يخص التقويم الدراسي 1443 ، والكشف عن موعد عودة المعلمين 1443 فقد أعلن معالي وزير التعليم السعودية أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في السعودية يوم الأحد الموافق 29 من أغسطس 2021، وسيكون موعد عودة المعلمين والإداريين ١٤٤٣ في يوم 23 من أغسطس 2021 والموافق 14 من محرم 1443 هجريًا.

التقويم الدراسي 1443 بالأسابيع

وفقاً لما جاء في التقويم الدراسي لعام 1443 بالأسابيع وزارة التعليم السعودية فقد جاءت على النحو التالي:

عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصول الثلاثة 183 يوم.

عدد الإجازات أثناء العام الدراسي 12 يوم.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع 69 يوم.

عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي بدون احتساب نهاية إجازة نهاية الأسبوع 39 يوماً.

التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل

وحددت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي ١٤٤٣ ، والذي يحتوى على جميع التواريخ المهمة التي يرغب في معرفتها جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والذي جاء كالتالي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021 إجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022 بداية إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/2022

وعقدت وزارة التربية السعودية مؤتمراً موسعاً برئاسة معالي وزير التعليم السعودية، ومجموعة من الأساتذة الكرام وبعض الإعلاميين ومنتسبي وزارة التعليم السعودية. وتم اتخاذ عدد من القرارات التي تخص العام الدراسي الجديد 1443. ومن أهم تلك القرارات أن العام الدراسي الجديد سيكون حضورياً بالمدارس والجامعات، بالإضافة أنه يجب الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

تحديث اليوم الأحد 7-10-1443 ، وفقاً لما هو موضح بعاليه من داخل جدول التقويم الدراسي وزارة التعليم السعودية ، فسوف يكون موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر المبارك هو يوم 7-10-1443 السابع من شهر شوال الحالي هجرياً، وما يُقابله الأحد الموافق الثامن من شهر مايو الحالي لعام 2022 ميلادياً، وسيكون موعد إجازة نهاية العام الدراسي يوم 1-12-1443 الموافق الثلاثون من شهر يونيه 2022.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل وزارة التعليم السعودية وبعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على تلك المواعيد والتواريخ التي تم دراستها جيداً، وسوف نتابع معكم أهم أخبار وزارة التعليم السعودية وما يتم نشره فيما يخص سير العملية الدراسية في المملكة السعودية.