منصة أبشر وكيفية إستخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية بالخطوات

تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قوانين مشددة وصارمة لالبس فيها بخصوص بعض اجراءات الزواج من أجنبية والعقوبات المفروضة على من تزوج بدون استخراج التصاريح وللحصول على تصريح زواج سعودي من أجنبية مقيمة بالمملكة يجب اتباع عدة إجراءات وخطوات مهمة حتى تحصل على تصريح رسمي بالزواج من غير السعودية وبدون اية عقوبات تفرض عليك حيث يمكن استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية، من عدة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية والخارجية أو وزارة العدل وَفْقاً لـِ نوع الحالة،ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية استخراج تصريح الزواج والعقوبات التي تفرض على من تزوج بدون اخذ تصريح رسمي، وفي حال رغبة المواطن السعودي بالزواج من فتاة أجنبية، حيث يُمكن لـ الزوج الحصول على الأوراق اللازمة بعد مراجعة الكيانات المسؤولة أو تعيين محامي وطلب استشارة قانونية مجانية أو مدفوعة، بالإضافة إلى وجود ما يسمى معقب زواج، وهو يتكفل بتنفيذ كافة المتطلبات، وتأتي أهمية استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية بالخطوات بواسطة منصة أبشر، كونه يحفظ حقوق الزوجة التي تتمتع بها والتي يكفلها الدين والقانون، ويحمي الزوج من العقوبات النافذة، ومدة استخراج تصريح زواج تختلف المدة التي يتطلبها موضوع استخراج تصريح زواج من أجانب مقيمين في السعودية ومن الممكن أن تمتد الفترة ما بين 45 يوم وحتى ستة أشهر وسابقا كانت تمتد الفترة حتى عام ونصف وغالبا ما كان يتم البحث عن وزارة الداخلية موافقات زواج من أجل جمع معلومات أكثر عن الموضوع، ويمكن استخراج تصريح زواج سعودي بواسطة محامي يمكن للأشخاص الراغبين في استخراج تصريح زواج الاستعانة بمحامي خبير ومتخصص، من أجل الحصول على استشارات قانونية بشكل مجاني أو توكيل معقب زواج، من أجل القيام بكافة الأمور المنوطة باستخراج تصريح زواج سعودي بواسطة تسجيل الدخول والتحويل بشكل مباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية، بكافة إجراءات استخراج تصريح زواج من وزارة الداخلية.

كيفية استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية في السعودية:

اولا: عليك بإنشاء حساب على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية.

اختيار منصة أبشر أعلي اليسار

ثم تقوم باختيار المكان الذي تقيم فيه الفتاة.

ثم عليك بالنقرعلى ايقونة تبويب الخدمات والإجراءات.

ثم تقوم بتحديد الخدمة المطلوبة.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل

رفع كافة الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة.

الضغط على ايقونة إرسال.

العقوبة المقررة على زواج السعودي بدون استخراج تصريح زواج:

حيث تقرر فرض عقوبة على من يتزوج من السعوديين بغير سعودية مقيمة بدون تصريح فمن الممكن أن تطبق بحقه مجموعة من الإجراءات وهي كالتالي: