نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة فورية والتحويل فى حسابك تانى يوم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة في المقال التالي

يفكر الكثير من المواطنين بطلب سلفة لما لها من مزايا عديدة عن قروض البنوك ومايتطلبه من توافر عدة شروط لطالب القرض ولكن سلفة بعد توافر شروطها البسيطة السهلة تصرف لطالبها بصورة سريعة طالما مستوفى الشروط، وسوف نذكر شروط سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفة وكيفية الحصول على سلفة بالخطوات بداخل المقال، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية وتعتبر منصة سلفة من أفضل المنصات التي تقدم الكثير من الدعم لمعظم الأشخاص، فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي لكي تقدم تمويل استهلاكي مصغر للفئات التي ينطبق عليها الشروط ويمكن الحصول عليها بواسطة الهاتف ويبدأ تمويل منصة سلفة من 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي. شروط الحصول على سلفة: أن يكون سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام حتى 60 عام.

أن يكون صاحب الطلب كامل الأهلية.

أن يكون عامل وألا تقل مدّة عمله عن ثلاث أشهر وذلك في حالة العمل في القطاع الحكومة أو ست أشهر وذلك في حالة العمل في القطاع الخاص.

ألا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي كل شهر. أهم مزايا تمويل سلفة: تتم الموافقة بصورة فورية وسريعة ويتم تقديم المبلغ للمستفيد.

ربح بسيط للغاية.

يتم سداد التمويل وفقاً لفترة السداد المتفق عليها خلال 6 شهور علماً بأن السداد يتميز بكل سهولة وبساطة.

متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية. اهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض. كيفية التسجيل في منصة سلفة: الدخول على رابط البوابة الإلكترونية للمنصة أو يتم تحميل التطبيق المتعلق بالمنصة.

ثم تقوم بالضغط على أعلى يسار الشاشة.

أن يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل الدخول ثم يتم إنشاء حساب جديد.

ثم عليك بملء وبتسجيل كافة البيانات وهي مكونة من كلًا من رَقَم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم عليك بقراءة كافة الشروط والأحكام ثم يتم الموافقة عليها.

ثم تقوم باستكمال كافة البيانات ثم يتم الضغط على ايقونة طلب التمويل.

ثم عليك بملء و استكمال كافة المعلومات المطلوبة وتقوم بتحديد مبلغ السلفة مع طريقة الدفع والسداد.

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة. عمر شويل - جدة بموافقة فورية والتحويل فى حسابك تانى يوم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بموافقة فورية والتحويل فى حسابك تانى يوم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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