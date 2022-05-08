كيفية التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط والرابط

حيث تقوم حكومة المملكة الرشيدة بدعم فئات كثيرة من المواطنين والاسر ذات الدخل المحدود باعانة “بدل غلاء المعيشة” من المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين المستحقين الضمان الاجتماعي، ويعد هذا نوع من أنواع المساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين رفع مستوى المعيشة و توفير حياة كريمة لهم و تحسين الوضع المادي، وسوف نوضح بداخل المقال شروط الحصول على دعم غلاء المعيشة وكيفية التقديم للحصول عليها، وأنه سيتم البدء في صرف البدل قبل عيد الفطر المبارك ، حتى يتمكنوا من شراء الأغراض والأشياء التي يحتاجون إليها قبل عيد الفطر المبارك.

كيفية التقديم للحصول على بدل غلاء المعيشة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

ادخل على رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يقوم الشخص المتقدم باختيار خدمة بدل غلاء المعيشة.

أن يقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال إدخال كافة البيانات أثناء عملية التسجيل وتتمثل هذه البيانات في: (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، محل الإقامة، جهة العمل وغيرها من البيانات).

ضرورة التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تقوم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

ثم عليك بالضغط على أيقونة تقديم طلب.

سوف يتم مراجعة البيانات والتحقق من صحتها وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

الشروط الواجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة توافر شروط لكي يتمكن المتقدم من الحصول على بدل غلاء المعيشة بكل سهولة ويسر، ونوضح لكل متابعي موقعنا ثقفني هذه الشروط، وهي: