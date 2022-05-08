طرق التواصل مع تكافل الراجحي وأهم الخدمات التي يقدمها ورقم تكافل الراجحي المجاني 

تزداد عمليات البحث حول الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من خدماته لكافة المواطنين حيث أتاح مصرف الراجحي رقم تكافل الراجحي المجاني ليكون خاصاً بشركة تكافل الخاصة بمصرف الراجحي ليستطيع جميع العملاء التواصل مع الشركة من خلاله وعبر هذه الشركة يستطيع العملاء الحصول على مختلف الخدمات التأمينية التي تختص بها الشركة والتي تتفق جميعها مع الشريعة الإسلامية كما تهدف الشركة لتقديم أيسر الحلول ليحصل العمل على التأمين والحصول على جميع احتياجاته ، ونوضح بالمقال كيفية تقديم طلب تعويض لشركة تكافل الراجحي للمطالبة بتعويض حادثة سيارة او غيرها من اشكال التعويضات ونوضح بداخل المقال طرق التواصل مع شركة الراجحي وكيفية الاتصال بخدمة العملاء لشركة الراجحي ونوضح كذلك اسعار تامين تكافل الراجحي الطبي .

طرق التواصل مع تكافل الراجحي:

اولا: يمكننا التواصل مع شركة تكافل الراجحي من خلال الرقم المجاني حيث بإمكانك التواصل مع شركة تكافل الراجح بكل سهولة والاستفسار عن مختلف الخدمات المقدمة وأنواع التأمينات العديدة، كما يمكنك إرسال الشكاوى والمقترحات طوال 24 ساعة مع خدمة العملاء وذلك من خلال أرقام تكافل الراجحي المجانية التي أتاحتها الشركة للعملاء وهي: 92004414 أو 8001184444.

وكذلك يمكننا التواصل مع خدمة عملاء الراجحي وإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة للتواصل مع العملاء.

ويمكننا التواصل مع حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي أهمها موقع الفيسبوك، وحساب تكافل الراجحي على تويتر، وأيضاً حسابها على منصة الإنستغرام .

كما يمكننا التواصل مع تكافل الراجحي واحصل على مختلف الخدمات عبر التطبيق تكافل الراجحي الذي أتاحته الشركة والذي يمكنك تحميله للأندرويد عبر جوجل بلاي، ولأجهزة الآيفون عبر الآب ستور .

كيفية الاتصال بخدمة العملاء لتكافل الراجحي:

حيث يمكن التواصل مع تكافل الراجحي من خلال رقم تكافل الراجحي المجاني وقد أتاحت الشركة وسيلة أخرى يمكن للعملاء التواصل معها من خلالها ألا وهي خدمة اتصل بنا وذلك عن طريق الخطوات التالية:

اولا عليك بالدخول على رابط موقع تكافل الراجحي الإلكتروني ثم عليك بالدخول على الصفحة الخاصة بخدمة اتصل بنا .

ثم عليك بملء وكتابة بعض البيانات التي عليك إدخالها في الاستمارة وهي: الاسم، واسم العائلة، ورقم الجوال.

ثم تقوم باختيار أفضل طريقة مناسبة لك للتواصل معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

ثم تقوم باختيار أفضل وقت تفضله للاتصال، ثم وضح سبب التواصل.

يقوم الشخص المتقدم بإضافة معلومات إضافية عن سبب التواصل بحد أقصى 600 حرف في مربع مخصص لذلك.

ثم قوم بالضغط على ايقونة إرسال وانتظر حتى تتواصل معك خدمة العملاء خلال مدة أقصاها 10 أيام.

كيفية الاستعلام عن التامين فى تكافل الراجحي:

ادخل على رابط موقع تكافل الراجحي.

ثم تقوم بكتابة رقم هويتك في المربع الخاص به.

ثم عليك باعادة كتابة الرمز المرئي الموضح أمامك.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة بحث.

الخدمات المقدمة من شركة تكافل الراجحي:

تقوم شركة تكافل الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر العديد من الخدمات المتعددة التي يمكن الاستفادة منها من خلال التقديم، وهذا مما ساعد العملاء على عملية البحث حول رقم تكافل الراجحي المجاني للاستفسار عن هذه الخدمات، ومن أهمها:

تأمين المنازل.

تأمين السفر لجميع دول العالم.

تأمين الحوادث.

تأمين المركبات.

تأمين الوثيقة الموحدة.

تأمين عام للمنشآت.

برنامج التكافل العائلي.

تأمين العمالة المنزلية.

برامج الحماية والادخار.

تأمين واثقة للسيدات.

التأمين ضد الأخطاء الطبية.

تأمين دول الشنغن.

تأمين تأشيرة الزيارة.

كما يُتاح للشركات بعض برامج التأمين الخاصة منها: