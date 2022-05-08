نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة التقديم على وظائف جدارة الجديدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الخدمات المميزة التي أعلنت عنها الحكومة بالمملكة العربية السعودية هي وظائف جدارة الجديدة، وذلك خلال رابط موقع وزارة التنمية والموارد البشرية، تهدف إلى مساعدة العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة مناسبة لهم، وأعلنت الهيئات الحكومية عن الوظائف المتاحة في منصة جدارة، واليوم سنقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بوظائف جدارة.

خطوات التقديم على وظائف جدارة الجديدة

أعلنت منصة جدارة عن عدد من الوظائف الشاغرة خلال الرابط الرسمي الخاص بالمنصة، وسنقدم لكم الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على وظائف جدارة:

يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص بموقع جدارة.

يتم بعد ذلك الضغط على أمر الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يختار المتقدم أمر تسجيل جديد.

يقوم المتقدم بعد ذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ويقوم بكتابة تاريخ الميلاد الهجري.

ويقوم باختيار تحديد الجنس.

ثم يضغط المتقدم على أمر استمرار لإضافة جميع البيانات.

وبعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالإتصال وهي رقم الهاتف واسم المستخدم.

سيأتي للمتقدم بعد ذلك رقم للتأكد من رقم الهاتف الخاص به مثل رمز التحقق.

اضغط على أمر تسجيل جديد، ليتم التأكد من انشاء الحساب.

وظائف جدارة في وزارة التعليم بمدينة الرياض

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه سيتم التقدم على 9800 وظيفة جديدة، ويستطيع جميع خريجي الكليات والجامعات والمعاهد أن يسجلوا عبر موقع جدارة، بعد إعلان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويستطيع الجميع الإستفادة من تلك الوظائف بعد التوجه إلى منصة جدارة وسنقدم لكم تلك الوظائف:

معلم ومعلم موهوب.

محصل مالي وموظف إداري.

متخصص تمهيدي ورياض أطفال.

مرشد طلابي.

أمين مصادر تعلم.

رائد نشاط ومحضر مختبر.

وكيل مدرسة.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية أنها ستقدم 9817 وظيفة تعليمية أخرى للمرأة، وشددت على أهمية تقديم جميع المستندات المطلوبة للتقدم إلى تلك الوظائف، ومن الضروري أن يكون المتقدم لتلك الوظائف سعودي الجنسية.

وأيضا يجب على كل من يسجل في الخدمة أن يكون من حملة مؤهل البكالوريوس فما فوق، وبعد اتباع جميع الخطوات السابقة، سيتمكن جميع المتقدمين من الإستفادة من تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها، فقدم سريعا للتسجيل فيها.