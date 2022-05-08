الاستعلام عن إيداع المقطوعة hrsd.gov.sa برقم السجل المدني على الرابط المتاح الجديد بديلا عن الرابط القيم الذي اعتاد المسجلين في المقطوعة من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستعلام عليه، وقد قامت الوزارة بتحديث بيانات جميع المستفيدين منها لانتقال قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين بالوزارة إلى منصة جديدة بنظام إلكتروني جديد.

الاستعلام عن إيداع المقطوعة hrsd.gov.sa بالسجل المدني 1443 مدى قابلية عودتها

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق مروع المساعدة المقطوعة في طوال سنوات ماضية، وحتى عام 1437، وأتاحت صرف المبالغ المقتطعة كمساعدة للمحتاجين، بحد أدنى 10 ألاف ريال وأقصى 30 ألف ريال، مرة أو مرتين في العام وفق عدد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حسب ما تقوم الوزارة بتقدير الحاجات، ولم تعلن عن خبر جديد عنها لأربعة سنوات مع الاستمرار في إتاحة رابط الاستعلام عن الطلبات والتسجيل في طلب المساعدات المقطوعة

جديد المساعدات المقطوعة

لم يتم إعلان أخبار جديدة في الفترات الماضية، وجاء أحد المواطنين على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واستعلم عن إلغاء المقطوعة، وأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة تويتر على سؤال أحد المتابعين مؤكدة أنها لم تقم بإلغاء المساعدة المقطوعة، وإنما تقوم بتطوير المنظومة باستمرار وتقوم بتحديد الوقت المناسب للسماح بصرفها من جديد.

الاستعلام عن إيداع المقطوعة 1443