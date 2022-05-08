رابط دخول نظام نور برقم الهوية 1444 تسجيل طلاب أول ابتدائي

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عمر شويل - جدة اعتبارا من اليوم يبدأ رابط دخول نظام نور في استقبال طلبات تسجيل أول ابتدائي برقم الهوية في المدارس الحكومية، كما ورد في جدول تسجيل الطلاب المستجدين الذي نشرته وزارة التعليم على حسابها الرسمي على تويتر، وهنا أوضحت أن ولي الأمر بإمكانه دخول نظام نور بعد كتابة بيانات المستخدم وكلمة المرور، وتسجيل بيانات الطالب المستجد، كما أتاحت فترة مناسبة للتسجيل حتى يستطيع ولي الأمر استيفاء متطلبات وزارة التعليم، فيما يتعلق بالسن وشهادة التطعيمات وغيرها.

رابط دخول نظام نور برقم الهوية

أطلقت وزارة التعليم رابط دخول نظام نور برقم الهوية https://noor.moe.gov.sa؛ وذلك لتسهيل متابعة ولي الأمر الوضع الدراسي لأبنائه في المراحل الدراسية المختلفة، وبشكل مجاني بدون رسوم نظير الحصول على الخدمات، وفي هذا الصدد أتاحت الوزارة إمكانية تسجيل الطلاب في نظام نور في مختلف المراحل، سواء تسجيل رياض الأطفال، أو تسجيل طلاب أول ابتدائي، وذلك في ظل الاتجاه السائد نحو الحكومة الإلكترونية، والرقمية في كافة التعاملات، لذلك فكانت وزارة التعليم من أوائل الوزارات التي استجابت لمتطلبات حكومة خادم الحرمين الشريفين الإلكترونية وتماشيًا مع متطلبات العصر.

دخول نظام نور برقم الهوية

تتمثل طريقة دخول نظام نور ولي الأمر في الخطوات الآتية:

افتح رابط دخول نظام نور. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب ولي الأمر. اكتب الرمز المائي المتاح أمامك. اضغط على علامة تسجيل الدخول.

نظام نور ولي الأمر

نظام نور ولي الأمر هو وسيلة مثالية لتوفير عناء تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس؛ حيث مكنت وزارة التعليم ولي الأمر من التسجيل في نظام نور، وفتح حساب خاص به، يستخدمه في تسجيل أول ابتدائي ورياض الأطفال، كما يستخدمه في كثير من الخدمات الأخرى؛ حيث وفرت على ولي الأمر عناء التواجد في المدارس والمراكز الإشرافية لتسجيل الأبناء، فقط من خلال دخول نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور، يتم تسجيل الطلاب المستجدين بكل سهولة، كما توجد خاصية رفع المرفقات في نظام نور وهي المستندات الخاصة بالطالب.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي

بدأ اليوم الأحد الموافق السابع من شوال لعام 1443 تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور، حيث ينتقل ولي الأمر إلى رابط دخول نظام نور برقم الهوية، ثم يتتبع الخطوات الآتية:

إتمام تسجيل دخول نظام نور. اختيار تسجيل طالب جديد، م تسجيل رقم الهوية الوطنية للطالب. تسجيل بيانات ولي الأمر المطلوبة لذلك، ثم الانتقال إلى ملف بيانات الطلب. كتابة بيانات السكن والتواصل وغيرها من البيانات العامة. رفع المرفقات في نظام نور، ثم إرسال الطلب.

وبهذا يكون انتهى ولي الأمر من تسجيل نظام نور أول ابتدائي برقم الهوية.