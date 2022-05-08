نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج التطوير المهني PISA لعاملي الوظائف التعليمية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامَج التطوير المهني، فمن بين المشروعات التطويرية التي تم إعدادها من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية، فقد تم إعداد برنامَج التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ويسعى هذا البرنامَج الخاص بالتطوير المهني إلى تحسين وزيارة المهارات الأساسية والتي يتم استهدافها من جانب البرنامَج الدولي الذي يخص تقييم الطلبة PISA الذي يخص العمل به في مجال الرياضيات والعلوم وفي القراءة، وقد تم التوضيح بأن هذا البرنامَج يعتمد التدريب الذاتي، وسوف نوضح لكم التفاصيل الخاصة بتطبيق هذه الدراسة، ومعرفة آلية التسجيل في برنامَج التطوير المهني بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

برنامَج التطوير المهني

تعد الجهة المشرفة علي الدراسة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يتم عقدها كل ثلاث سنوات، ويستهدف البرنامَج الوصول إلى الطلاب والطالبات في سن 15 سنة، ويعمل البرنامَج علي قياس قدرة الطالب علي توظيف المعرفة الخاصة بهم في حياتهم اليومية وفي المواقف التي يواجهنها سواء في المدرسة أو المنزل أو المجتمع، من مواقف متغيرة تتم يومياً ويتعرضون لها بصفة مستمر.

ويعد البرنامَج أسلوبا عاماً من أجل الوقوف علي تقييم صحيح للمهارات والمعارف الخاصة بجميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية، ويوفر البرنامَج فرصة جيدة من أجل دعم صناعة القرار في جميع الأنظمة التعليمية من خلال العمل علي تشخيص مواطن والقوة والضعف من أجل تحسين الأنظمة التعليمية وتطويرها من خلال آليات منظمة.

آلية التسجيل في برنامَج التطوير المهني

يتم التسجيل في البرنامَج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز التالي: تسجيل دخول، حيث يتم اختيار البرنامَج ثم النقر علي تسجيل جديد في البرنامَج، وملء البيانات المطلوبة من جانب المنصة.

ويعتمد البرنامَج على تنفيذ إجراءات التدريب الذاتي؛ بحيث يستطيع المتدرب مشاهدة فيديوهات مرتبطة بالوحدات التدريبية التي ترتبط بكل مجال، مع العمل علي تقديم الاختبارات الذاتية بعد الانتهاء من كل وحدة، ثم إجراء الاختبار الشامل عن نهاية كافة وحدات المجال الخاصة بالبرنامج، وتحقيق نسبة لا تقل 80% من درجة الاختبار الشامل الذي يوفره البرنامَج للجميع.