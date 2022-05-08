نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي وتويوتا المستعملة في السعودية في المقال التالي

فرصة لكل من يرغب في إمتلاك سيارة بمواصفات جيدة وبأقل الأسعار تناسب الدخل الشهري للمواطن البسيط فيمكن إمتلاك سيارة مستعملة وبحالة جيدة ماركة تويوتا أو هيونداي وهم السيارات الأكثر شهرة داخل المملكة العربية السعودية بمواصفاتهم الجبارة والذين يعتبروا من أجود أنواع السيارات في المملكة فاليوم نتيح لك فرصة شراء سيارة أحلامك بكل إمكانيتها بأسعار لا مثيل لها مع إتاحة إمكانية التواصل مع البائع. مواصفات وسعر سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2007 سيارة هيونداي سوناتا تأتي بمحرك 2400 سي سي وبناقل حركة أوتوماتيك رباعية الإسطوانات.

عداد المسافات المقطوعة 250000 كيلو متر.

السيارة موجودة داخل مدينة جدة.

السيارة مزودة بمكيف ووسائد هوائية وسقف أتوماتيك.

السيارة هيونداي سوناتا مستعملة بسعر 9000 ريال سعودي.

يمكن الإستعلام عن سيارة هيونداي سوناتا عن طريق رقم 00966581004914. سيارة هيونداي أكسنت مستعملة موديل 2012 محرك سيارة هيونداي أكسنت 1400 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة 300000 كيلو متر.

توجد السيارة هيونداي أكسنت في مدينة الرياض.

سيارة هيونداي أكسنت مزودة بطفاية حريق ووسائد هوائية للسائق وللركاب.

السيارة مجهزة بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية. ومرايات كهربائية.

السيارة بها مكيف أوتوماتيك وقفل مركزي.

سيارة هيونداي أكسنت بها بعض الشقوق البسيطة.

سعر السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 8500 ريال سعودي.

يمكن الحصول على سيارة هيونداي أكسنت من خلال رقم 00966553762351. سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل 2013 سعة محرك سيارة تويوتا يارس 1500 سي سيبناقل حركة يدوي.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 275000 كيلو متر.

سيارة تويوتا يارس موجودة في مدينة الرياض.

السيارة بها مكيف يدوي ومزودة بجميع أنظمة الحماية.

سيارة هيونداي يارس مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة من خلال التواصل على رقم 00966115202757. سيارة تويوتا كامري ليمتد موديل 1998 سيارة تويوتا كامري تأتي بمحرك سعة 2500 سي سي بناقل حركة يدوي.

عداد المسافات المقطوعة 189000 كيلو متر.

توجد سيارة تويوتا كامري ليمتد في منطقة العزيزية في مدينة جدة.

السيارة مزودة بمكيف وجنوط من الألومنيوم.

السيارة بها نظام حماية ونظام تثبيت.

سيارة تويوتا كامري ليمتد مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على سيارة تويوتا كامري ليمتد عن طريق رقم 00966552273846. عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارات هيونداي وتويوتا المستعملة في السعودية - ثقفني

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