نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي 1443 عبر noor.moe.gov.sa

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، وقد ازدادت معدلات البحث منذ ساعات قليلة حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء قبول تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الإبتدائي عبر موقع نظام نور الإلكتروني للتسهيل على أولياء الأمور، فمن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية حرصت منذ عدة سنوات على الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها إلى الطلاب وأولياء الأمور تطبيقاً لرؤية المملكة السعودية 2030م، وقد تم فتح باب التسجيل للطلاب ابتداءاً من اليوم الأحد السابع من شهر شوال الهجري 1443ه الموافق الثامن من شهر مايو لعام 2022م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تسجيل طلاب أول إبتدائي نظام نور، فتابعونا.

تسجيل طلاب أول ابتدائي نظام نور

حرصت وزارة التعليم السعودية على إطلاق موقع نور الإلكتروني ليكون حلقة وصل بين الوزارة والطلاب وأولياء الأمور والمعلم، ويُمكن للطالب الإستفادة من الموقع في الكثير من الخدمات التعليمية وأبرزها معرفة نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لتسجيل طلاب جدد عبر نظام نور كالتالي:

الخطوة الأولى يجب على ولي الأمر الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لنظام نور .

. ثانياً يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثاً وإذا لم يكن ولي الأمر له حساب على الموقع يقوم بإنشاء حساب جديد.

رابعاً قم بالضغط على تسجيل طالب جديد.

خامساً قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة عن الطالب المستجد.

سادساً ادخل الصف الدراسي والمدرسة.

سابعاً قم بالموافقة على كافة الشروط وأن تقر بصحة البيانات المقدمة.

ثامناً قم بالنقر على تسجيل حتى تظهر لك كل المستندات المطلوبة والتي ستأخذها معك إلى المدرسة لإتمام التسجيل.

تسجيل أول ابتدائي

يقدم موقع نظام نور الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور حيث يُمكن للطالب وولي الأمر معرفة النتيجة الخاصة به إلكترونياً ومتابعة أدائه الدراسي وعمل الواجبات المنزلية أيضاً في إطار حرص المملكة العربية السعودية على استخدام التقنية الحديثة والإعتماد عليها.