نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم الفرصة.. سيارات هيونداي وأوبل مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إغتنم فرصة الحصول على سيارة هيونداي أو أوبل مستعملة بموديلات حديثة بأقل مقدم وبأقل قسط شهري وبأسعار تناسب الجميع، وسوف نستعرض لكم أهم وأفضل السيارات المستعملة المتاحة للبيع داخل المملكة العربية السعودية لموديلات أوبل وهيونداي وسوف نوضح لكم المميزات والعيوب لكل سيارة وطريقة الحصول عليها.

سيارة أوبل سنترا موديل 2013:

سيارة أوبل سنترا مستعملة سوداء للبيع موجودة في الحدود الشمالية تتميز السيارة بوجود مكيف ونظام ذكي لركن السيارة مزودة بمشغل دي في دي، بلوتوث، ومشغل إسطوانات، مدخل يو إس بي، نظام الفرامل المانع للإنغلاق، وسائد هوائية، قفل مركزي للأبواب، كاميرا خلفية، عداد المسافة للسيارة 169000 كيلو متر ناقل الحركة أتوماتيك وقود السيارة بنزين كل هذه المواصفات بسعر 15000 ريال سعودي كاش ويمكنك الحصول عليها بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 750 ريال سعودي من صالح هادي مبارك المصعبي ويمكنك التواصل لشراء السيارة على الأرقام التالية 0591705294 أو 00966591705294.

سيارة هيونداي إلنترا موديل 2016:

سيارة هيونداي إلنترا مستعملة بلون فضي موجودة في الرياض ناقل للحركة أوتوماتيك وقود السيارة بنزين عداد المسافات المقطوعة 125000 كيلو متر يوجد بها تكيف، نظام توزيع قوة الفرامل، مقاعد كهربائية، مرايات كهرباء، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مشغل دي في دي، كاميرا خلفية كل هذه المواصفات بسعر 14000 ريال سعودي يمكنك الحصول عليها من خلال الرقم التالي 00966596213186.

سيارة هيونداي أكسنت موديل 2018:

سيارة هيونداي أكسنت مستعملة بلون أسود موجودة في الرياض أوتوماتيك وناقل للحركة أوتوماتيك الوقود المستخدم في السيارة بنزين وعداد المسافات المقطوعة 140000 كيلو متر نظام الصوت مشغل دي في دي بها مكيف النوافذ الأمامية والخلفية كهربائية بسعر 14000 ريال سعودي وبمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها عن طريق الأرقام التالية 0596564793 أو 00966596564793.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2017:

سيارة هيونداي سوناتا مستعملة للبيع بلون بني موجودة في الرياض ناقل للحركة أوتوماتيك الوقود المستخدم في السيارة بنزين وعداد المسافات المقطوعة 146000 كيلو متر السيارة مجهزة بمكيف وريموت كنترول وباور ومشغل إسطوانات، ومبدل أقراص ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وجنوط سعر سيارة هيونداي سوناتا 32000 ريال سعودي يمكنك الحصول عليها عبر الأرقام التالية 0580840194 أو 00966580840194.