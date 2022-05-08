نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ اليوم تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور كما حددت وزارة التعليم، في الجدول الزمني لتسجيل المستجدين في المدارس الأهلية والحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن، فمن خلال دخول نظام نور بحساب ولي الأمر برقم الهوية، يختار ولي الأمر تسجيل طالب جديد، ثم يدخل كافة البيانات المطلوبة من أجل استكمال عملية التسجيل في نظام نور، وقد حددت وزارة التعليم الفترة الكافية حتى تسديد الشواغر واستيعاب أكبر عدد ممكن من الصف الأول الابتدائي، وخلال المقال التالي نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور.

تسجيل طلاب أول ابتدائي في نظام نور

طبقًا الخطة الزمنية المحددة من وزارة التعليم يستطيع ولي الأمر دخول نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق السابع من شوال 1443، على أن يستمر تسجيل الطلاب المستجدين متاح حتى تسديد الشواغر، والوصول إلى موعد إغلاق التسجيل في 17 /3 / 1444 من العام القادم، وقد حددت الوزارة شروط تسجيل طالب جديد في نظام نور، وكان من أبرزها عمر الطالب لا يقل عن خمس سنوات وتسعة أشهر كحد أدنى، ولا يزيد سن الطالب وقت التقديم عن إحدى عشر عاما وثلاثة أشهر، ويكون التقديم من خلال حساب ولي الأمر نظام نور برقم الهوية.

طريقة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور

يستطيع ولي الأمر دخول نظام نور برقم الهوية وتسجيل الطلاب المستجدين كما في الطريقة الآتية:

انتقل إلى صفحة دخول نظام نور. سجل بيانات ولي الأمر في نظام نور. اختر تسجيل طالب جديد، ثم رقم الهوية الوطنية للطالب. اكتب بيانات ولي الأمر وبيانات الطالب المطلوبة لذلك. انتقل إلى الملف الذي يضم بيانات السكن، وطرق التواصل. حدد المدرسة التي ترغب في تسجيل الطالب المستجد بها، ثم رفع المرفقات في نظام نور. اضغط على تقديم الطلب.

تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

حددت وزارة التعليم جدول زمني يضم مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، والطلاب المستجدين في رياض الأطفال، وجاءت المواعيد كالتالي:

تسجيل رياض الأطفال لمن أتم العام الثالث ولم يبلغ العام السادس في 28 شوال 1443.

تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس في 27/11 ويستمر حتى 17/ 3/ 1444.

يبدأ تسجيل رياض الأطفال خريجي المدارس العالمية والأهلية والحكومية من خارج وداخل المملكة 23 محرم 1444، ويستمر حتى 17 ربيع أول 1444.

دخول نظام نور

سمحت وزارة التعليم دخول نظام نور لولي الأمر، حيث مكنته من التسجيل في نظام نور، وإنشاء حساب خاص، يستخدمه في متابعة الأبناء والمستوى الدراسي لهم، كذلك تسجيل طالب جديد في نظام نور، واستخراج النتائج والشهادات وغيرها، فقط من خلال التوجه إلى رابط نظام نور، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، تكون انتهت خطوات دخول نظام نور.