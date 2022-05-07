نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام نور الإلكتروني بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور الإلكتروني أعلن على أن يكون تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج نظام نور بالمملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن وزارة التربية والتعليم بالسعودية في اوضحت في شهر أبريل الماضي، أن مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال داخل نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي، حيث أن نقوم بتوضيح كيفية التسجيل في نظام نور الإلكتروني، حساب المواطن يبدأ من الغد استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للصف الأول الابتدائي، بناءا على الجدولة الزمنية التي تم الإيضاح عنها من خلال الوزارة بالمملكة .

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تُعلن عن التسجيل داخل مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمملكة، على أن يكون التسجيل ابتداء من يوم في الفترة من 16/ 9/ 1443هـ حتى 23/ 9/ 143هـ وهذا للفئات العمرية للطلاب من سن ال 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا، وهذا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

كيفية التسجيل في نظام نور:

يجب على المتقدم الضغط على تسجيل الدخول. ثم بعد ذلك النقر على رابط تسجيل ولي أمر جديد. ثم يجب إضافة هوية ولي الأمر. ثم يجب النقر على كلمة “التالي”. يجب اضافة بيانات المتقدم ” اسم المستخدم، كلمة السر”. ثم بعد ذلك يتم إتمام عملية التسجيل.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي:

سوف يتم ابتداء التسجيل للطلاب والطالبات للصف الأول الابتدائي خلال الفترة من 7/10/1443 سوف يستمر التسجيل حتى إكمال الشواغر أو إغلاق التسجيل يوم 17/3/1444 وأضاف إلى ذلك للطلاب الذين تكتمل من العمر خمس سنوات وتسعة أشهر إلى إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر فقط، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن لمرحلة رياض الأطفال التسجيل، ابتداء من يوم 28/10/1443 سوف يستمر طوال العام الدراسي للطلاب الذين اكتملو من العمر 3 سنوات حتى دون سن السادسة.

وقد تجد الإشارة إلى أن نظام نور يتيح خدمة التسجيل للطلاب والطالبات الجدد لروضه الأطفال، والصف الأول الابتدائي، حيث أن نظام نور يقوم بتوفير الوقت والجهد علي أولياء الأمور داخل السعودية.