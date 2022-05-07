نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم 1443 في المقال التالي
يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم على محرك البحث “جوجل”، ويتمكن المواطن السعودي العميل لبنك الراجحي من خلال حاسبة التمويل العقاري حساب المبلغ المدعوم به، ويُعد بنك الراجحي أحد أبرز البنوك في المملكة السعودية والذي يقوم بتقديم تمويلات وقروض تناسب فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي، ويستطيع عملاء صندوق التنمية العقاري الإستفادة من التمويل العقاري الخاص ببنك الراجحي في شراء العقار المناسب لهم بشكل مدعم وبأقساط شهرية وفقاً لسروط محددة سنوضحها لكم خلال المقال، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية استخدام الحاسبة لمعرفة الدعم العقاري من بنك الراجحي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، فإلى نص المقال.
حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي المدعوم
نوضح لكل زوارنا الكرام طريقة استخدام حاسبة التمويل العقاري لمعرفة مبلغ الدعم عند شراء عقار بطريقة بسيطة، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولاً عليك الولوج إلى حاسبة التمويل العقاري المدعوم.
- ثانياً حدد وظيفتك قطاع حكومي أو خاص.
- ثالثاً انقر على آجال استحقاق ملائمة.
- رابعاً قم بإدخال عمرك.
- خامساً وضح ثمن بيع العقار.
- سادساً قم بتوضيح دخلك الشهري.
- سابعاً وضح قيمة الدفعة المقدمة.
- ثامناً يظهر لك الآن قيمة القسط الشهري طبقاً للمدة القياسية 5 سنوات.
شروط التمويل العقاري
هناك بعض الشروط التي لا بد من توفرها في كل المتقدمين للحصول على التمويل العقاري المدعوم من بنك الراجحي، وإليكم الشروط كالتالي:
- أولاً يجب أن يكون المتقدم ضمن قائمة صندوق التنمية العقارية التي تم الموافقة عليها.
- ثانياً تمويل الإسكان المدعوم لعملاء تحويل الراتب فقط.
- ثالثاً الحد الأقصى لتمويل 500 ألف ريال سعودي هو 30 عاماً.
- رابعاً لن يمتلك العميل العقار إلا بعد سداد كافة الأقساط والمستحقات وحتى يتم هذا يكون العقار ملك لبنك الراجحي.
وفي نهاية مقالنا نود أن نكون وضحنا كافة المعلومات والتفاصيل عن هذا الموضوع الهام لعدد كبير من المواطنين السعوديين، وفي حالة وجود أي استفسار لديكم من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليك فوراً
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