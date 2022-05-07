نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الطلاب المستجدين 1444 نظام نور Noor EduWave في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الطلاب المستجدين 1444، يبحث العديد من أولياء الطلاب عن موضوع تسجيل الطلاب في نور بالنسبة للطور الابتدائي. وقد أعلنت عن تفاصيله وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، ومن الجدير بالذكر أن الموعد المقرر الذي سيبدأ فيه التسجيل سيكون بتاريخ الثامن من شهر مايو 2022، الموافق للسابع من شهر شوال 1443، وهذا الأمر يخص كل مدارس تعليم القرآن الكريم والمدارس العالمية والأهلية، إلى جانب ذلك سيتواصل التسجيل في كل المدارس الحكومية، وهذا عبر حساب ولي الأمر بالنسبة للصف الأول الابتدائي، وسنعرض لكم من خلال مقالنا هذا كل تفاصيل موضوع تسجيل الطلاب في نور التعليمي بشكل مباشر من طرف ولي الأمر، تابعوا معنا.

تسجيل الطلاب المستجدين 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد تسجيل الطلاب المستجدين 1444، ويتم هذا من خلال نور. هذا الأخير يتعتبر من أهم الأنظمة التعليمية، والطلاب المعنيين بالتسجيل الجديد في نظام نور هم المقبلون على الدراسة في رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، وسيبدأ التسجيل في كل المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ السابع من شوال 1443 الموافق 08 مايو 2022.

طريقة تسجيل المستجدين عبر نور

تجدر الإشارة لأولياء الأمور الذين يرغبون في تسجيل أبنائهم عبر نظام نور، بأن ذلك أصبح متاحا بشكل إلكتروني. وقد تم وضع نظام نور من أجل تسهيل تسجيل الطلاب في نور، وهو من أهم الأنظمة التعليمية وأكثرها أهمية التي تعد بمثابة همزة وصل بين أولياء الأمور والمدارس، وهو يقدم العديد من الخدمات لهم، ويمكن للأولياء أن يتبعوا الخطوات التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: يجب أن يقوم ولي أمر الطالب بالدخول إلى نظام نور التعليمي من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد ذلك يجب أن يقوم بإنشاء حساب شخصي في حال لم يكن لديه حساب من قبل. ويمكن أيضا الولوج من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثالثا: بعد تسجيل حساب شخصي سيتمكن ولي الأمر من تسجيل ابنه على نظام نور كمتمدرس. وفي حال فقد بياناته الشخصية يمكنه أن يستعيدها بكل سهولة.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع تسجيل الطلاب المستجدين 1444. وهو من المواضيع التي تهم أولياء أمور الطلاب الذين يريدون تسجيل الأبناء من خلال نور، وقد ذكرنا لكم بالتفصيل موعد وطريقة تسجيل الطلاب في نور.