نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستفيد جديد حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج وطني يهدف لحماية الأسر السعودية وتقديم الضمان لاستقرار الأسرة ، من الأثر الاجتماعي المباشر وغير المباشر الناتجين عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة المملكة خلال السنوات الماضية ، وما يعانيه العالم من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية بسبب وباء كورونا واضطرابات الاقتصاد العالمي وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ، وهذا البرنامج الوطني هو حساب المواطن ، والذي يعتمد علي توجيه المنافع الحكومية لدعم الفئات المستحقة ، والتشجيع علي الاستهلاك الرشيد ، بأساليب تضم التوزيع العادل ، ويكون الدعم في صورة تمويل مباشر يسلم للمستحقين بصورة شهرية ، ويمكن التعرف علي طريقة تسجيل مستفيد جديد حساب المواطن ، والضوابط والشروط اللازمة التسجيل الجديد لمستفيد في برنامج حساب المواطن السعودي.

طريقة تسجيل مستفيد جديد حساب المواطن

يمكن الاستفادة من خدمات المستفيدين من حساب المواطن عن طريق تسجيل حساب جديد باتباع الخطوات التالية :

أولاً ندخل علي رابط منصة حساب المواطن.

نضغط علي أيقونة تسجيل جديد.

نقوم بتعبئة البيانات التالية : ” رقم الهوية – تاريخ الميلاد الهجري – رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال”

ندخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.

نقرأ الشروط والضوابط ونعلم علي خانة الموافقة.

أخيراً نضغط علي أيقونة تسجيل.

في حال كانت البيانات صحيحة ، سيرسل لكم النظام رسالة نصية علي الجوال بها كلمة مرور مؤقته.

ويقوم النظام بتحويلك لصفحة تسجيل دخول ببرنامج حساب المواطن.

تقوم بوضع رقم هويتك وكلمة المرور المؤقتة ورمز التحقق المرئي وتضغ أيقونة دخول.

سيتم تحويلك لصفحة تغيير الرقم السري.

تقوم بتكوين كلمة مرور جديد في حساب المواطن خاصة بك وتضغط علي أيقونة تغيير.

وتخطت قيمة الدعم علي حسابات المواطنين كمستفيد 1.9 مليار ريال حتي الآن وفق ضوابط الصرف لمستفيدي الدعم و التابعين و قيمة 29 مليون ريال طلبات تعويضات و يتم اعلان أهلية المستحقين الجدد علي البوابة و الرابط الرسمي بحساب المواطن.

خدمات صفحة المستخدم في حساب المواطن

من داخل صفحة المستفيد في حساب المواطن يمكن القيام بالإجراءات التالية :

تغيير كلمة مرور الحساب كما عرضنا بالفقرة السابقة.

خدمة تعديل و تحديث رقم الجوال.

تقديم طلب استحقاق الدعم أو استكماله للمستفيدين.

استعراض بيانات ومعلومات المستفيدين والمستحق.

الاطلاع علي سياسات الخصوصية والاستخدام.

فحص قائمة دراسة الأهلية.

التعرف علي حالة الاستحقاق للدعم و خطوات التحديث الإلكترونية.

مخلصات إيداع الدفعات المالية لـ الفرد المستحق و الأفراد السمتقلين.

التقدم باعتراض علي نتائج الأهلية.

قائمة الشكاوى المالية للمتابعة.

ويتم إضافة الدفعة الجديدة لحساب كل مواطن مستحق بشكل تلقائي يوم 10 من كل شهر ميلادي.

استعادة كلمة مرور حساب المواطن

في حال نسيان صاحب الحساب لكلمة المرور يمكن اتباع الخطوات التالية في حساب المواطن عبر خدمة استعادة كلمة المرور :

من صفحة برنامج حساب المواطن.

نضغط أيقونة حسابي من الشريط العلوي.

بجوار كلمة دخول في الأسفل نضغط علي عبارة نسيت كلمة المرور.

سيتم فتح صفحة تضع فيها البيانات التالية :

رقم الهوية السعودي.

تاريخ الميلاد الهجري.

رقم الجوال.

تاريخ انتهاء الهوية.

تضغط بعد ذلك علي إرسال.

ستصلك رسالة بها كلمة مرور مؤقته تدخلها مع رقم هويتك في صفحة الدخول.

تقوم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور من داخل صفحة حسابك الرئيسية كما شرحنا بالفقرات السابقة.

ويمكن التواصل مع الدعم في حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين وقد أعلن أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول علي دعم حساب المواطن حتي اشعار من البرنامج.