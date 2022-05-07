نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب نسبة التوطين و نسبة السعودة في النطاقات داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب نسبة التوطين توجد مجموعة من الأمور التى يجب أخذها في الاعتبار عند حساب نسبة التوطين في المنشآت، كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان قرار الحدّ الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات بما لا يقل عن 4000 ريال سعودي، حيث أن نسبة التوطين بالعمل هي الاستفادة من العمالة المحلية بالشركة في فرص العمل وتتمثل البيانات المطلوبة للحساب كمعرفة إجمال أعداد الموظفين السعوديين والأجانب بالشركة و أيضا معرفة القيمة السنوية للأجور لكلا منهم ، وسوف تدخل النطاقات الصغيرة التي نمت في النظام إذا تواجد لديها 6 عمال فأكثر، وبالنسبة إلى الكيانات حديثة التأسيس يتم حساب معامل نسبة التوطين بالاعتماد على عدد الأسابيع المتاحة.

شروط حساب نسبة التوطين في المملكة

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض من الشروط التي يجب توافرها عندما يتم حساب نسبة التوطين، وتشتمل تلك الشروط على ما يلي:

يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال سعودي. لا يجوز احتساب من يقل أجره الشهري عن 3000 ريال في نسبة التوطين. يجب احتساب الأجور الشهرية على جميع العاملين غير السعوديين الذين يعاملون كسعوديين. احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية . ألا يحسب العامل في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين. يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه.

كيفية حساب نسبة السعودة في النطاقات

يمكن احتساب نسبة السعودة في نظام نطاقات بسهولة من خلال موقع وزارة العمل باتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة العمل السعودية الإلكتروني. قم اختيار اسم النشاط من القائمة المدرجة لمعرفة نوع النشاط. تحديد حجم النشاط وفئته من الفئات المذكورة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. انقر فوق أيقونة تطبيق. سيتم فتح صفحة تحتوي على نسبة السعودة لجميع النطاقات من البلاتين إلى الأحمر ، وتشير إلى حد البداية والنهاية للنطاق.

شروط وضع أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين

تم وضع مجموعة الشروط لوضع أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون قد تم توثيق عقد الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية. ثم يجب أن يكون لدى أبناء السعودية من غير السعوديين كافة وثائق تؤكد هوياتهم. من الهام أن لا يكون على أبناءها أي تحذيرات أمنية. ثم يجب أن يكون زواج السعودية من غير السعودي تم بموافقة الجهات ذات الإختصاص في السعودية.

سبب سعودة المهن وزارة العمل

تسعى وزارة الموارد البشرية السعودية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال فرض قانون سعودة مجموعة من المهن في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي أبرز أهداف سعودة المهن في السعودية 2022 :

العمل على توفير قُرابة 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات. ثم العمل على توسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل. استغلال الكوادر البشرية وخبراتهم في سوق العمل السعودي. ثم العمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات. الحد من البطالة في البلاد ولا سيما فئة الخريجين. أنعاش الاقتصاد السعودي عبر الحد من النقد الخارج من البلاد عبر المقيمين الأجانب.

موعد احتساب التوطين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن احتساب الموظفين السعوديين في نسب التوطين يتم بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيلهم بالمنشأة.