لائحة التسجيل والاشتراكات التأمينات الاجتماعية في السعودية، قد قامت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعمل بعض التعديلات على القائمة الخاصة بالتسجيل في الاشتراكات، يوفر نظام التأمينات الاجتماعية الحماية والأمن لكافة المواطنين وخاصة من الناحية الاجتماعية وخصوصاً بعد ذلك في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنها توفر حياة كريمة للمواطن في حالة مرضه أو توقفه عن العمل، أيضاً يعمل ذلك النظام على إعانة جميع العاملين في القطاع الخاص وتوفير الحماية لهم وذلك عن طريق تجميع الاشتراكات للتأمين، وكذلك إعطائهم جميع حقوقهم من التأمين في كافة حالاته من معاشات أو تعويضات أو حتى إعانات جميع المواطنين المستحقين.

التعديلات التي تمت على لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية:

النصوص الواردة في لائحة التسجيل الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية هي:

أولاً يجب تسجيل العاملين في القطاع الخاص وكذلك أصحاب العمل بموجب المحافظ.

وأيضا يتم تسجيل العاملين في القطاع الحكومي مع صدور قرار التعيين الخاص بهم.

كما يتم مراعاة أن يتم تسجيل جميع المشتركين بشكل اختياري.

ما هي تعديلات مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية:

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة باتخاذ عدد من الإجراءات التي أدت إلى تعديلات على لائحة التسجيل في التأمينات الاجتماعية وهي كالآتي: